MSP discontinúa agenda para la vacuna gratuita del meningococo y persiste demanda de padres para obtenerla

El Ministerio de Salud Pública (MSP) discontinuó la agenda para que los adolescentes de entre 11 y 15 años obtengan la vacuna gratuita contra el meningococo MenFive, horas después de anunciar su apertura, en medio de la alta demanda de los padres ante el avance de casos de esta mortal enfermedad, la cual acumula 23 diagnósticos y siete fallecidos, cuatro de ellos menores de edad.

La cartera informó días atrás sobre la apertura de la agenda para que los adolescentes de la franja citada accedieran a una dosis de MenFive, la cual cubre los serogrupos A, C, W, X e Y. Los turnos se agotaron prontamente y el MSP informó en la tarde del lunes que se habían completado los cupos —que no se supo cuántos eran— y que próximamente se habilitarían más. Asimismo, se distribuyeron dosis en algunos vacunatorios, las que comenzaron a aplicarse este martes.

Desde la tarde de este lunes no está habilitada la agenda del MSP para acceder a la vacunas contra el meningococo en ninguna región (sur, este, oeste y norte), que es la única vía para que los adolescentes de 12 a 15 años, el principal reservorio y portadores de la enfermedad, puedan ser inoculados sin costo.

Uno de los motivos de activar la agenda es hacer un uso “eficiente” de las vacunas, indicó la directora general de la Salud, Laura Llambí este lunes. Cada vial o frasco de la vacuna permite inmunizar hasta cinco personas. Con este ordenamiento de la demanda, se busca evitar un “desperdicio”.

En algunos vacunatorios, no obstante, según supo El País, hay stock de MenFive para que los adolescentes de 11 años, cuando acuden a recibir la vacuna triple bacteriana acelular (dpaT), también puedan acceder a la dosis contra el meningococo.

Desde la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (Chlaep), que articula la vacunación en todo el país con el MSP, se indicó a El País que no estaban autorizados a brindar datos sobre la disponibilidad de las dosis y que dicha información debía ser proporcionada por el ministerio.

La página web del MSP incluye la opción de vacunatorios, que remite a un listado del sitio de la Chlaep. Hasta la tarde de este martes, la página web de la comisión permaneció inhabilitada o caída.

Más allá de las complicaciones para obtener la dosis gratuita, también resulta complejo acceder a las dosis de Menactra —equivalente a MenFive— o de Bexsero, que cuestan miles de pesos, ya que en varias mutualistas no hay stock y, cuando llegan, se agotan rápido, según indicaron fuentes del sector salud.

La preocupación por el acceso a las dosis, en medio del aumento de casos, derivó en que varios padres autoconvocados enviaran una carta al presidente Yamandú Orsi para solicitar el acceso universal y gratuito para niños y adolescentes.

El miércoles pasado, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció públicamente que la intención de la cartera es extender la inmunización con MenFive a todos los jóvenes de entre dos y 18 años de forma escalonada, cuando arriben 300.000 dosis, algo que está previsto para la primera semana de agosto.

Llambí resaltó el lunes que no hay una situación de brote de meningococo y pidió “tranquilidad” a las familias, porque se van a ir abriendo “sucesivamente” más cupos. No están incluidos los más de 400 vacunatorios de todo el país en la agenda por temas de “logística” y “cantidad de dosis” disponibles, añadió.

MSP espera vacunas extra para agosto

Lustemberg dijo días atrás que el lunes 3 de agosto se comenzarán a habilitar cupos para los niños de 9 y 10 años, para luego definir —sin brindar mayores detalles— cómo continuará la cobertura.

No obstante, para que esta cobertura avance, será necesario contar con unas 300.000 dosis de MenFive cuya compra ordenó el gobierno hace casi un mes, las cuales llegarán al país en la primera semana de agosto.

Con 23 casos confirmados y siete fallecidos, Uruguay atraviesa desde hace semanas un aumento de infecciones causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante).