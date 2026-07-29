Presidente del Inisa dijo que joven asesinado en Atahualpa "estaba haciendo las cosas bien"

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, habló este miércoles del asesinato de un joven de 19 años, interno de un hogar ubicado en el barrio Atahualpa, quien fue acribillado a balazos en la puerta del centro durante la noche del martes.

Saavedra dijo que "fue un hecho tremendo, sin precedentes", y que "salvo alguna cuestión de redacción" comparte "plenamente" el comunicado del sindicato (Suinau), que manifestó "enorme preocupación" no solo por el ataque contra el joven sino porque algunas balas atravesaron el portón de ingreso al hogar ubicado en Burgues entre Pedro Margat y Espinillo y podrían haber matado a funcionarios u otros adolescentes.

El presidente del Inisa dijo que estuvo "hasta altas horas de la noche" con los funcionarios del centro de Burgues: "La verdad que uno sale conmovido, angustiado, porque vive cosas que nunca imaginó vivir".

En una rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), indicó que el joven estaba "en un programa de semilibertad" en el cual hay solo "nueve o diez chiquilines". Consiste en que, con autorización judicial, los internos "que se portan bien" hacen "una vida similar a la de la libertad" porque "tienen ocho horas durante el día para ir a estudiar, para ir a trabajar o buscar trabajo y para estar con su familia".

Hogar Burgues del Inisa. Foto: Google Maps

"Este adolescente de 19 años estaba en ese proceso, estaba haciendo las cosas bien, estaba estudiando, a los tirones pero estaba estudiando, estaba visitando a su familia y era uno de los candidatos a trabajar en el programa Cosechando Esperanza, que lidera Richard Read y está funcionando muy bien", relató Saavedra.

Añadió que este martes el joven volvía de visitar a su familia y "estaba cumpliendo su compromiso, volviendo en hora" al hogar, pero "lo ajusticiaron en la puerta". La información con la que dijo contar hasta el momento indica que eran tres los atacantes. Mencionó que el joven no tenía ningún conflicto dentro del centro y que en setiembre recuperaría plenamente su libertad.

Saavedra consideró que, más allá de este homicidio, el ataque a balazos podría haberse transformado en "una masacre" no solo por los funcionarios que trabajan allí sino por los vecinos que transitan a esa hora, porque en la zona hay una residencial de ancianos y porque también "está la patronal de taxi a unas cuadras". Anunció que el directorio tomará "todas las decisiones que tenga que tomar a los efectos de enfrentar estas situaciones, que son nuevas".

Portón del Hogar Burgues del Inisa, perforado tras ataque a balazos que dejó una víctima mortal. Foto cedida por Suinau

Al momento del homicidio, el interno se encontraba fuera del centro, en la vereda. Según supo El País en base a fuentes del Ministerio del Interior, el ataque a balazos le provocó dos heridas y en la escena quedaron varias vainas. Desde el Suinau informaron que algunos disparos atravesaron el portón de ingreso al hogar, tal como consta en una fotografía a la que accedió El País.

El antiguo Hogar Burgues fue un centro de detención de niñas adolescentes durante la última dictadura cívico-militar. Este año, en junio, se colocó una placa en recuerdo de esas mujeres. Hoy la casa está bajo la órbita del Inisa para la reclusión en régimen especial de adolescentes.

Hogar Burgues del Inisa, reconocido como sitio de detención de presas políticas durante la dictadura. Foto: Sitios de Memoria Uruguay

Inisa reclama cambio legal para aplicar un programa de reinserción

Saavedra hizo estas declaraciones en el marco de su presentación ante la comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, que estudia el proyecto de Rendición de Cuentas que envió al Parlamento. Con respecto a su comparecencia, dijo que el Inisa no pide "plata" ni "funcionarios", pero sí "algunas normas legales para hacer algunas cosas que el Uruguay tiene que hacer con los adolescentes infractores y que no estaba haciendo por distintas razones".

"La más importante de todas ellas", en la cual tuvo "amplio apoyo" entre los legisladores, implica "la posibilidad legal de trabajar con aquellos gurises del Inisa que salen en libertad durante 24 meses en distintos programas que los ayuden a vivir en comunidad, que es el gran desafío que nosotros tenemos, superando todos los obstáculos que se les presentan, que no son pocos".

"Hasta ahora no lo podemos hacer. Si el Parlamento tiene la generosidad de votar esta norma entonces nosotros vamos a ir a un programa que ya está armado y será aprobado por el directorio en las próximas semanas y lo empezaremos a desarrollar a partir del 1° de enero del año próximo", informó.