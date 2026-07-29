Mataron a un interno del Inisa en la puerta de un hogar en Atahualpa: las balas atravesaron el portón

Un joven de 19 años, interno del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), fue asesinado a balazos en la puerta del antiguo Hogar Burgues, el centro donde cumplía pena. Según el Sindicato Único de Trabajadores del Inau e Inisa (Suinau), se trata de un "centro de semilibertad": el joven estaba a punto de recuperar su libertad y mientras tanto disfrutaba de algunas salidas transitorias.

Al momento del homicidio, el interno se encontraba fuera del centro, en la vereda. Según supo El País en base a fuentes del Ministerio del Interior, el ataque a balazos le provocó dos heridas y en la escena quedaron varias vainas. Desde el Suinau informaron que algunos disparos atravesaron el portón de ingreso al hogar, tal como consta en una fotografía a la que accedió El País.

Portón del Hogar Burgues del Inisa, perforado tras ataque a balazos que dejó una víctima mortal. Foto cedida por Suinau

"En un hecho sin precedentes, trágico, luctuoso, se acaba de cometer un crimen de una persona muy joven", manifestó el sindicato en un comunicado: "Este joven estaba a punto de recuperar su libertad; había salido haciendo uso del régimen especial que el Poder Judicial determina para algunos jóvenes que transitan una privación de libertad por haber cometido una infracción a la ley penal. En ese marco, y en circunstancias que la Policía y Fiscalía se encargarán de investigar, le fue arrebatada su vida de apenas 19 años".

"El hecho en sí incluyó una serie de disparos de armas de fuego que provocó que algunas de las balas atravesaran el portón del centro de Inisa donde el joven cumplía la medida que la Justicia había dictaminado. Claramente, si del otro lado de ese portón hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, hubiéramos lamentado más pérdidas de vidas humanas", indicó el Suinau.

Al momento del comunicado, emitido a la medianoche del martes, el personal se encontraba "sumamente conmocionado".

Hogar Burgues del Inisa. Foto: Google Maps

"Sentimos la necesidad de comunicar nuestra enorme preocupación como colectivo de trabajadores y trabajadoras pero también como integrantes de una sociedad que está cada vez más convulsionada y atravesada por hechos de extrema violencia como el que estamos lamentando", expresó el sindicato, que exigió que se tomen "los recaudos necesarios para extremar la seguridad en los centros".

El antiguo Hogar Burgues fue un centro de detención de niñas adolescentes durante la última dictadura cívico militar. Este año, en junio, se colocó una placa en recuerdo de esas mujeres. Hoy la casa está bajo la órbita del Inisa para la reclusión en régimen especial de adolescentes.