Hay un detenido por ataque a balazos contra ómnibus que llevaba a la hinchada de Tigre en Montevideo

La Policía detuvo a un hombre de 25 años, sin antecedentes penales, en el marco de la investigación por el ataque en el que un argentino de 57 años resultó baleado una vez terminado el partido entre Nacional y Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Cerca de 15 ómnibus que se trasladaban con destino a Colonia fueron interceptados por una sucesión de lanzamientos con armas de fuego que hirieron a un fanático de Tigre.

El ataque ocurrió el pasado martes 21 de julio en la zona de la ruta 1 y Avenida Cibils. La víctima sufrió lesiones en ambos miembros superiores, sin que estas revistieran gravedad.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que días atrás se logró incautar un arma de fuego que, tras las pericias realizadas, fue vinculada al ataque.

La Fiscalía dispuso la conducción del detenido a las 8:00 horas del miércoles, así como la realización de diligencias complementarias para el avance de la investigación. Además, la Policía continúa con el caso para ubicar a los restantes requeridos y esclarecer el crimen.

"Vi un fogonazo y me di cuenta de que eran tiros"

Juan, de 57 años, quien resultó herido de bala tras el triunfo de este martes, brindó su testimonio previo al regreso a Argentina y dijo que fue "una desgracia con suerte" lo vivido en la ruta después del encuentro disputado en el Gran Parque Central.

"Gracias a Dios estoy bien. Contento con el club que me ayudó, me puso un abogado y me fueron a buscar al hospital. Fue una desgracia con suerte, fueron heridas en los brazos y no me pasó más nada", dijo a Telemundo (Canal 12) desde en el puerto de Montevideo antes de partir rumbo a Argentina.

Juan, el hincha de Tigre de Argentina que resultó herido de bala tras el triunfo contra Nacional Foto: Telemundo.

"Hacía media hora habíamos salido del estadio, apagaron las luces para dormir y por la ventana vi un fogonazo y me di cuenta de que eran tiros. Le dije a mi hija que estaba al lado mío que se tirara al piso, me tiré arriba de ella y cuando levanté la mano una bala me pegó en el brazo derecho y otra me destrozó el dedo gordo de la mano izquierda. Salía mucha sangre, me subieron a un patrullero porque la ambulancia no llegaba y me llevaron a la clínica", narró sobre cómo se sucedieron los hechos.

Tras ser herido, Juan fue trasladado al Hospital del Cerro. "Me atendieron de primera, la doctora me dijo que estaba todo bien y por suerte la bala había salido", añadió.

Respecto al episodio, dijo que los que atacaron el bus eran "cuatro o cinco" y que "uno tenía pelo rubio o platinado". "No sé si estaban caminando o qué, para mí estaban en la vereda, pero algunos chicos del ómnibus dijeron que podían estar en motos y después de tirar se fueron", apuntó.

"Gracias a Dios está todo bien y lo importante es que ganamos 3 a 0", culminó Juan antes de regresar a Argentina.