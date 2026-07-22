Hincha de Tigre herido de bala tras triunfo contra Nacional: "Vi un fogonazo y me di cuenta de que eran tiros"

Una vez terminado el partido entre Nacional y Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, los 2200 hinchas visitantes comenzaron su viaje de retorno, pero algunos de ellos fueron atacados en la zona de la ruta 1 y Avenida Cibils. Cerca de 15 ómnibus que se trasladaban con destino a Colonia fueron interceptados por una sucesión de lanzamientos con armas de fuego que hirieron a un fanático de Tigre.

Hinchas de Tigre tras incidentes a la salida del partido ante Nacional por Copa Sudamericana. Foto: Foto: Matías Aguilar.

Juan, de 57 años, quien resultó herido de bala tras el triunfo de este martes, brindó su testimonio previo al regreso a Argentina y dijo que fue "una desgracia con suerte" lo vivido en la ruta después del encuentro disputado en el Gran Parque Central.

"Gracias a Dios estoy bien. Contento con el club que me ayudó, me puso un abogado y me fueron a buscar al hospital. Fue una desgracia con suerte, fueron heridas en los brazos y no me pasó más nada", dijo a Telemundo (Canal 12) desde en el puerto de Montevideo antes de partir rumbo a Argentina.

El ómnibus con hinchas de Tigre, que debió detenerse en plena ruta tras ser atacado con armas de fuego. Foto: Matías Aguilar.

"Hacía media hora habíamos salido del estadio, apagaron las luces para dormir y por la ventana vi un fogonazo y me di cuenta de que eran tiros. Le dije a mi hija que estaba al lado mío que se tirara al piso, me tiré arriba de ella y cuando levanté la mano una bala me pegó en el brazo derecho y otra me destrozó el dedo gordo de la mano izquierda. Salía mucha sangre, me subieron a un patrullero porque la ambulancia no llegaba y me llevaron a la clínica", narró sobre cómo se sucedieron los hechos.

Tras ser herido, Juan fue trasladado al Hospital del Cerro. "Me atendieron de primera, la doctora me dijo que estaba todo bien y por suerte la bala había salido", añadió.

Respecto al episodio, dijo que los que atacaron el bus eran "cuatro o cinco" y que "uno tenía pelo rubio o platinado". "No sé si estaban caminando o qué, para mí estaban en la vereda, pero algunos chicos del ómnibus dijeron que podían estar en motos y después de tirar se fueron", apuntó.

"Gracias a Dios está todo bien y lo importante es que ganamos 3 a 0", culminó Juan antes de regresar a Argentina.