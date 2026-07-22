Los magros números de Nacional en el Gran Parque Central en 2026: casi la mitad de las derrotas son en su casa

Nacional vuelve a estar en crisis pese a haber cambiado de entrenador en marzo de 2026. El equipo de Jorge Bava no responde y la identidad ha quedado por el camino en el intento de ganar, lo cual tampoco se viene logrando. Tras el parate por el Mundial 2026, el tricolor no ganó. Empató sin goles ante Danubio en Jardines del Hipódromo, cayó 2-1 con Wanderers en el Gran Parque Central (GPC) y fue goleado 3-0 por Tigre en este mismo escenario.

Estos últimos dos resultados reflejan que la localía tampoco está ayudando a un equipo que solía hacerse fuerte allí. Algunos titulares de Ovación en 2022 destacaban el juego en casa como algo positivo. “Los números de Nacional en el GPC: más de ocho meses sin perder y ganó el 80% de los puntos”, enuncia una nota a fines de ese año.

Muy distinto es el panorama de 2026. Nacional lleva disputados 29 encuentros oficiales en 2026 (16 de local), acumula 12 victorias, cinco empates y 12 derrotas en el año.

De esas caídas, cinco fueron en su cancha: las de la Liga AUF Uruguaya —en el Apertura cayó con Peñarol, Central Español, Danubio y por el Torneo Intermedio ante Wanderers— y la de ayer ante Tigre por Copa Sudamericana.

Bruno Zuculini, volante de Nacional, en el partido ante Tigre. Foto: Estefanía Leal.

A su vez, tiene en su haber dos de los empates en el GPC: ante Racing y Universitario de Perú. Esto se traduce en que no sumó de a tres en siete de los 16 partidos que jugó de local, logrando un 44% de efectividad en su cancha.

Las otras siete derrotas fueron de visita: ante Universitario y Deportes Tolima por Libertadores y ante Albion, Deportivo Maldonado (dos veces), Defensor y Juventud de Las Piedras. Además, cayó por penales ante Peñarol en la Supercopa.

Le cuesta la remontada

El banderín del córner del Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Además, otro dato a destacar es que de los 12 triunfos que consiguió el conjunto tricolor entre todas las competencias (Torneo Apertura, Copa Libertadores y Torneo Intermedio) solo tres los hizo remontando el marcador. Eso sí, todos fueron con Bava como director técnico.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por Copa Sudamericana?

La revancha ante Tigre será el próximo martes cuando viaje a Buenos Aires para visitar el Estadio José Dellagiovanna, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) en busca de la heroica. Porque tendrá que ganar como mínimo por una diferencia de tres goles para llevar la definición a los penales.