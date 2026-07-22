Nacional no levanta: de las expulsiones, números en déficit y el dato que marca falta de carácter en el equipo

Es preocupante la temporada 2026 de Nacional: lleva disputados 29 encuentros oficiales, acumula 12 victorias, cinco empates y 12 derrotas. Y hay otro punto que despierta aún más incertidumbre y es la falta de carácter en el equipo.

La categórica caída 3-0 ante Tigre en el Gran Parque Central por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana lo dejó en claro. Incluso el propio director técnico albo, Jorge Bava, lo tocó en conferencia de prensa.

“El equipo se brinda, entrena, veo a los muchachos de buen ánimo y aplicados a hacer las cosas. Pero es lógico y tangible que no lo podemos demostrar, por una cosa o por otra, no vale la pena redundar porque no hay excusas. No se está trasmitiendo en cancha, los resultados no acompañan, siempre hay un accidente u otro que nos hacen cuesta arriba los partidos, pero no hay excusas. Aceptar este mal momento”, mencionó el técnico de 44 años.

Entre esos accidentes —como la roja que vio ayer Bruno Zuculini o la de Alexis Martín Arias en la caída 2-1 ante Wanderers— le han complicado el año al conjunto tricolor.

Más allá de eso, también están los golpes que sufrió a nivel de juego. Por ejemplo, los goles rivales y las pocas veces que pudo remontar los partidos oficiales.

De los 12 triunfos que consiguió el conjunto tricolor entre todas las competencias (Torneo Apertura, Copa Libertadores y Torneo Intermedio) solo tres los hizo remontando el marcador. Eso sí, todos fueron con Bava como director técnico.

Jorge Bava en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal

El albo inició este año con Jadson Viera —director técnico que lo sacó campeón de la pasada Liga AUF Uruguaya— en el banco de los suplentes. Pero tan solo estuvo en ocho encuentros en este año.

El primer encuentro que remontó Nacional en la campaña fue el pasado 28 de marzo tras vencer 3-2 a Montevideo City Torque por la décima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Charrúa.

El 15 de mayo lo volvió a conseguir y otra vez ante el Ciudadano por 2-1 en el Estadio Charrúa en la primera fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

La última vez que lo gestó fue el 6 de junio en el triunfo 2-1 contra Juventud de Las Piedras en el GPC por la cuarta fecha de la serie B del Torneo Intermedio.

La fortaleza mental y el carácter son aspectos en los que el tricolor se muestra muy endeble y, por su parte, se tratan de ítems fundamentales en los equipos grandes a la hora de marcar diferencia y poder sumar victorias.

En esa línea, el técnico Bava tiene mucho trabajo para poder solucionar esto.