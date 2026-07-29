Fede Paz presentó a su novia, contó qué lugar ocupa en su vida y así reaccionó cuando le hablaron de casamiento

Fede Paz atraviesa una etapa de cambios. Después de un período marcado por el dolor tras la muerte de su hermano Alfonso y un profundo trabajo personal, el periodista de Canal 4 habló por primera vez en televisión sobre su presente sentimental y presentó públicamente a Eva, la mujer que hoy ocupa un lugar muy importante en su vida.

Lo hizo durante una entrevista con Daniel Castro en Vos en agenda, donde repasó distintos aspectos de su vida, desde la importancia que hoy les da a los afectos hasta las lecciones que le dejaron los momentos más difíciles.

Al comienzo de la charla contó que actualmente encuentra la paz en su casa, junto a sus hijas y rodeado de sus amigos de toda la vida y de su madre, lejos del ruido, los teléfonos y las redes sociales. "Ahí la libertad y el disfrute es total", resumió.

Durante el segmento denominado El espejo, se definió como un hombre honesto y trabajador, aunque aseguró tener una "lista interminable de defectos". En ese sentido, admitió que en los últimos años se volvió mucho más autocrítico y que intenta corregir errores del pasado.

Incluso reconoció que se arrepiente de no haber sido siempre honesto con sus sentimientos y de haber lastimado a personas valiosas por actuar impulsivamente. "Hoy las decisiones son con mucha convicción y coraje. Antes era más del impulso y eso me jugó malas pasadas a mí y a otras personas", reflexionó.

Además, aseguró que hoy siente la necesidad de darle más espacio a lo verdaderamente importante. "A veces corrés atrás de no sé qué y hacia no sé dónde. En esa autocrítica que estoy haciendo siento la necesidad de corregir eso", expresó.

La presentación de su nueva pareja

Fede Paz junto a su novia Eva y un amigo en Río de Janeiro.

El momento más revelador llegó sobre el final de la entrevista, cuando Daniel Castro comenzó a mostrarle distintas fotografías que repasaban momentos importantes de su vida: imágenes junto a su padre, de quien dijo que hoy es una de las personas imprescindibles para él; junto a su madre, a quien definió como un ejemplo de fortaleza; recuerdos con sus hijas, amigos y un viaje a Nueva York.

La última imagen mostró a Fede Paz en Río de Janeiro junto a su amigo Sebastián y Eva, su actual pareja. "Por primera vez estoy hablando de eso", reconoció el conductor de Vamo Arriba (Canal 4) al presentar públicamente la relación. Y agregó, con una sonrisa: "Se ha transformado en alguien muy importante en mi vida".

La revelación dio pie a una pregunta inevitable. Castro quiso saber si había planes de casamiento, pero Paz frenó enseguida las especulaciones. "No, no... pará", respondió entre risas, incluso amagando con levantarse de la silla.

Luego explicó que hoy vive el amor desde otro lugar. "Cuando entendés que hay que vivir y disfrutar el presente y te encontrás con gente valiosa, pasa por ahí, sin olvidar lo valioso que viví para atrás", reflexionó.

Finalmente, dejó una definición sobre las relaciones que resume el momento personal que atraviesa. "No considero un fracaso cuando una relación se rompe, sobre todo viendo lo que construí y los hijos que tengo. El amor muta y seguís queriendo de otra manera", concluyó.