"Dolor insoportable": la emotiva dedicatoria de Fede Paz a su hermano a cinco años de su fallecimiento

Hay pérdidas que el tiempo no logra atenuar. A cinco años de la muerte de su hermano Alfonso "Foncho" Paz, Federico Paz volvió a abrir su corazón en redes sociales con un mensaje cargado de emoción y nostalgia.

El periodista de Canal 4 compartió una historia de Instagram acompañada por tres fotos junto a su hermano en distintas etapas de sus vidas. Las imágenes recorren décadas de una relación que él mismo ha definido en varias oportunidades como una de las más importantes de su vida.

"Fueron 44 años de una maravillosa vida compartida. Se cumplen cinco años de dolor insoportable y de extrañarte cada día más. El amor es eterno Foncho", escribió el conductor de Vamo Arriba (Canal 4), que ha hablado públicamente sobre el profundo impacto que tuvo esta pérdida en su vida.

Alfonso Paz era una figura muy querida en el ámbito deportivo uruguayo. Integró Aguada Atletismo, formó parte de la Agrupación de Atletas del Uruguay y fue creador del sitio especializado Soy Deportista. Su fallecimiento marcó un antes y un después para Federico, quien ha contado que atravesó uno de los períodos más difíciles de su vida.

En distintas entrevistas recordó que la enfermedad de su hermano, sumada a la muerte de su abuela poco tiempo antes, lo llevó a enfrentar un proceso de duelo complejo. Durante meses intentó refugiarse en el trabajo, aunque por dentro la situación era muy distinta. "Ponía cara de póker y lloraba en las tandas", confesó este año al recordar aquellos días en Algo contigo (Canal 4).

Con el paso del tiempo entendió que necesitaba ayuda profesional y comenzó terapia, una decisión que le permitió empezar a procesar el dolor y superar una depresión que lo afectó profundamente.

El recuerdo de Fede Paz a su hermano Foncho. Foto: redes sociales

La pérdida también impactó en su forma de ver el mundo. En una entrevista en Bien con Lourdes (Canal 4), el periodista reconoció que la muerte de su hermano lo llevó a replantearse creencias que había sostenido durante gran parte de su vida.

"Hubo circunstancias de mi vida que me hicieron perder la fe", aseguró entonces. Tras atravesar distintas etapas del duelo, llegó a la conclusión de que ya no creía de la misma manera, aunque aclaró que respeta profundamente la espiritualidad de quienes lo rodean.

Además de la terapia, Paz encontró un refugio inesperado en el teatro. Hace un par de años regresó a los escenarios con varias obras y definió esa experiencia como una forma de contención emocional. "Ese ratito ahí me distrae, me saca", comentó en una entrevista con El País.