Profundo dolor: falleció Alfonso, el pequeño hijo del periodista Fernando Tetes y colegas expresaron su solidaridad

El ámbito de los medios de comunicación y la cultura uruguaya se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alfonso Tetes, el pequeño hijo del periodista, conductor y gestor cultural Fernando Tetes y su compañera Clara. El bebé tenía apenas 10 días de vida.

La triste noticia se conoció en la mañana de este jueves 11 de junio. Alfonso había nacido el pasado 31 de mayo y su inesperada pérdida generó una profunda consternación en su entorno de trabajo y en la comunidad periodística.

A raíz del deceso, diversos colegas de los medios y múltiples espacios vinculados a la difusión del Carnaval uruguayo, ámbito en el que Tetes cuenta con una extensa y destacada trayectoria, manifestaron de inmediato su pesar y solidaridad con la familia. "Abrazo apretadísimo a Fernando Tetes y su familia por el fallecimiento de su hijito Alfonso", publicó por ejemplo el sitio Momo Virtual.

En esa misma dirección se pronunció su colega Marcelo Fernández a través de su cuenta de Facebook: "Todavía sin poder creer la noticia, le mando un apretado abrazo a nuestro querido compañero y amigo Fernando Tetes y su compañera Clara por la muerte inesperada de su pequeño hijo Alfonso de apenas 10 días de vida".

Los servicios fúnebres para despedir a Alfonso se llevaron a cabo esta tarde en la empresa Forestier Posse.