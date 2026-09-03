Marta Fort compartió primera foto de su novio uruguayo: quién es el joven de Ciudad de la Costa que la conquistó

Marta Fort atraviesa un gran momento sentimental y el responsable es uruguayo. La hija del recordado empresario argentino Ricardo Fort confirmó su romance con Juan Manuel Ramírez, un joven de 28 años vinculado a Ciudad de la Costa, Canelones, que se dedica a la compraventa de autos de alta gama y comparte con ella una fuerte pasión por el entrenamiento.

La historia tiene un comienzo bastante particular. Fort conoció a Ramírez a partir de un "casting amoroso" realizado en Blender, la plataforma de streaming argentina donde participa la joven. Lo que comenzó como un juego frente a las cámaras terminó traspasando la pantalla y convirtiéndose en una relación.

En las últimas horas, Marta dio una nueva señal de que el vínculo avanza al compartir en sus historias de Instagram una de las primeras postales íntimas de su pareja. En la imagen aparece el uruguayo abrazando a un bulldog francés. Ella acompañó la publicación con un corazón, una carita emocionada y etiquetó a Ramírez. Él replicó la historia en su perfil y agregó otro corazón.

Juan Manuel Ramírez. Estefania Leal/Archivo El Pais

¿Quién es Juan Manuel Ramírez?

El nuevo amor de Marta Fort tiene 28 años, vive en Ciudad de la Costa y desarrolla su actividad empresarial en el rubro automotor, dedicado a la compraventa de vehículos de alta gama.

También es un apasionado por el entrenamiento y suele mostrar en redes sociales su vida vinculada al ejercicio, la playa y otras actividades deportivas. Los tatuajes son otra de sus características y, según contó la propia Marta, fueron uno de los aspectos que inicialmente llamaron su atención.

Marta Fort y su nuevo novio uruguayo.

La panelista Marcia "Pochi" Frisciotti aportó más detalles sobre el uruguayo en el programa argentino Puro show. "Autos no te va a robar porque él vende y compra autos de alta gama", bromeó al referirse a la actividad comercial del joven.

También destacó una de las principales afinidades entre la pareja: "Entrena mucho, como Martita, quien entrena un montón". Y agregó que Ramírez "tiene tatuajes, como le gusta a Martita".

De un casting a los viajes juntosEl vínculo comenzó a tomar forma en junio, cuando Fort participó de una suerte de casting para encontrar un acompañante para un viaje. Ramírez apareció entre los candidatos y la conexión no quedó limitada al programa.

"¡Te hemos conseguido novio en este programa, Marta Fort!", le comentó tiempo después José María Listorti en Blender at Night. "Sí, el concurso se pasó de las manos, chicos", respondió ella entre risas.

Juan Manuel Ramírez.

La relación avanzó rápidamente y sumó viajes y encuentros fuera de cámaras. Fort contó que el uruguayo viajó para encontrarse con ella en Miami y que también compartieron vacaciones. Las Vegas fue otro de los destinos de la pareja.

La heredera del imperio Fort tampoco ocultó qué fue lo que inicialmente le llamó la atención. "Me copan los tatuajes", reconoció cuando en el streaming repasaron el perfil del uruguayo.

El visto bueno de la familia Fort

Ramírez ya atravesó además otra prueba importante: conocer al círculo más cercano de Marta. Según relató ella en Puro show, la experiencia fue más que positiva.

"Vino el fin de semana, Felipe se supercopó con él, toda mi familia se supercopó. Pasamos todo el fin de semana juntos y mi hermano hasta quería hacerle una despedida", contó sobre el encuentro con Felipe Fort y otros integrantes de la familia.

La relación, que nació de una manera poco convencional frente a las cámaras de un streaming, parece así haber ingresado en una nueva etapa. Después de viajes, encuentros entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos y la aprobación familiar, Marta comenzó también a mostrar a Ramírez con mayor naturalidad en sus redes sociales.

