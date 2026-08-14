Campeón del amor: hija de Ricardo Fort organizó exigente concurso para conseguir novio y el ganador es ¡uruguayo!

La comunicadora argentina Marta Fort volvió a apostar al amor y el elegido tiene acento oriental. La hija del recordado empresario chocolatero Ricardo Fort reveló que está conociendo a Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años, y contó la particular historia detrás de un vínculo que comenzó casi como un juego y terminó con un viaje juntos por Estados Unidos.

Todo comenzó en junio, cuando Fort hizo pública su intención de encontrar pareja y hasta detalló cuáles eran las características que buscaba en un hombre: debía tener entre 26 y 40 años, ser alto y morocho.

La búsqueda tomó forma de una suerte de "casting" televisivo y terminó dando resultados. Durante una reciente aparición en el programa conducido por José María Listorti, el presentador celebró la novedad: “¡Te hemos conseguido novio en este programa, Marta Fort!”.

Entre risas, ella reconoció que la iniciativa había llegado bastante más lejos de lo previsto. “El concurso se pasó de las manos, chicos”, comentó.

El hombre que logró conquistarla es uruguayo. Se trata de Juan Manuel Ramírez, de 28 años, quien se puso en contacto con ella después de que la búsqueda de pareja tomara repercusión en los medios y las redes sociales.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort. Foto: Captura de Instagram @martacfort.

Según relató Marta, Ramírez le escribió con una propuesta directa: “Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos”. La respuesta de ella fue todavía más desafiante: “Papito, se te va el tren porque yo me voy a Miami”.

Con garra charrùa, el uruguayo aceptó el desafío. Viajó pocos días después a Miami, donde Marta se encontraba por motivos profesionales luego de haber cubierto la participación de la selección argentina en el Mundial 2026.

“Llegó pocos días después que yo a Miami, nos vimos y cuando terminé de grabar todo, antes de volverme, me fui a vacacionar con él”, contó Fort. También destacó que Ramírez manejó durante varias horas para poder encontrarse con ella.

La química prosperó y ambos terminaron compartiendo varios días de vacaciones. Marta reveló además otro detalle que llamó la atención: “Él me pagó el resto del viaje”, aseguró sobre el gesto que tuvo el uruguayo durante su estadía en Estados Unidos.

El vínculo también parece haber superado con éxito la prueba del entorno familiar de Fort. Según contó, su madrina Marisa quedó tan conforme con Juan Manuel que incluso le regaló un viaje a Las Vegas.

Aunque la relación avanzó rápidamente, Marta prefirió ponerle un freno a las etiquetas. Ante la consulta sobre si ya podía hablarse formalmente de un noviazgo, aclaró que todavía no se consideran novios, aunque dejó en claro que están juntos y disfrutando del vínculo.

"Se está enterando ahora": Marta Fort blanqueó su romance con un uruguayo y dijo que "quería quemarlo" públicamente por si tenía una novia o un hijo perdido.#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/G5rqKGMHGE — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 14, 2026

Quién es el uruguayo que conquistó a Marta Fort

Juan Manuel Ramírez tiene 28 años y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde reúne a decenas de miles de seguidores. En su perfil suele compartir imágenes de sus viajes y recorridos por distintos destinos.

Vive en Uruguay pero ha compartido postales recientes desde Estados Unidos y República Dominicana, entre otros destinos. Su gusto por viajar terminó siendo, además, una pieza clave en el comienzo de su historia con Marta.

En redes sociales suele compartir imágenes de su rutina de entrenamiento y la práctica de deportes acuáticos. Otros seguidores aportaron que Ramírez es empresario dedicado a los autos deportivos y de alta gama.

Lo que empezó como una convocatoria casi en tono de broma terminó así convirtiéndose en una inesperada historia de amor con conexión uruguaya: un mensaje en redes, un desafío para encontrarse en Miami y unas vacaciones compartidas que acercaron a la hija de Ricardo Fort y a su pretendiente oriental.