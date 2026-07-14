Marta Fort habló sin filtro sobre la sexualidad de su padre: qué pasaba con las mujeres que presentaba en tv

Marta Fort volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de una transmisión en vivo desde Miami, donde respondió con total naturalidad a una consulta sobre la orientación sexual de su padre, Ricardo Fort. La influencer, que se encuentra en Estados Unidos cubriendo la Copa del Mundo para el canal de streaming Blender, compartió un streaming junto a Tomás Mazza y durante la charla, ambos hablaron del modo en que manejaba su imagen pública en una época en la que, según planteó el entrevistador, "ser gay públicamente era nuevo".

Mazza recordó que Ricardo Fort solía aparecer acompañado por distintas mujeres en televisión y preguntó directamente si era gay o bisexual. "¿Tu viejo era gay? Porque ha estado con minas...", lanzó. La respuesta de Marta fue inmediata. "¿Con qué mujeres estuvo?", retrucó primero. Cuando Mazza insistió y mencionó las imágenes que recordaba de su padre en programas como ShowMatch, ella respondió entre risas: "No te hagas el pel..., dale".

A partir de allí, explicó que tanto ella como su hermano Felipe crecieron conociendo la verdad sobre la vida sentimental de Ricardo Fort y que nunca existieron secretos dentro de la familia. "Mi papá siempre fue gay. Nosotros siempre entendimos antes lo que era una pareja gay a lo que era una pareja hetero", afirmó.

Además, remarcó que las mujeres con las que el empresario aparecía en público jamás fueron presentadas como parejas reales ante sus hijos. "Las chicas que mostraron en televisión jamás a nosotros nos dijo: 'Es mi novia'", recordó. Y enseguida agregó que, aunque en la intimidad todos conocían la situación, "por alguna razón era un método que él usaba públicamente esto de presentarse con mujeres".

Marta también recordó que desde muy chicos hablaban con total naturalidad sobre su historia familiar y el proceso de gestación subrogada mediante el cual Ricardo Fort decidió convertirse en padre. "En el jardín contábamos que no teníamos mamá y sobre el alquiler de vientre. La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros", sostuvo.

Al profundizar sobre la estrategia mediática de su padre, fue todavía más explícita. "Él contrataba a chicas, que las respeto un montón, igual las quiero, no es que tengo mala relación, para literalmente darse un pico en la cámara y listo", expresó. Luego completó la idea: "Él iba a mi casa con su pareja gay".

Ricardo Fort y sus hijos Marta y Felipe.

En otras oportunidades de la charla también hizo referencia a mujeres que fueron vinculadas sentimentalmente con Ricardo Fort, como Virginia Gallardo, Erika Mitdank y Claudia Ciardone, aunque aclaró que en el ámbito familiar nunca fueron presentadas como sus novias.

La influencer continúa instalada en Miami realizando la cobertura de la Selección Argentina durante el Mundial para Blender. Desde allí comparte recorridos por la ciudad, visitas a los estadios, entrevistas con hinchas y, recientemente, también mostró el lujoso auto que acaba de comprar.