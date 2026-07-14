Momi Giardina respondió a las críticas por su imitación de Erling Haaland y reveló que habló con el futbolista

Momi Giardina se refirió por primera vez a la polémica que generó su parodia del futbolista noruego Erling Haaland en Nadie dice nada, el programa de streaming de Luzu TV. La caracterización se volvió viral y recibió críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la acusaron de burlarse del aspecto físico del delantero.

En diálogo con Puro Show, la humorista aseguró que las repercusiones fueron “mucho más dolorosas” para ella que el sketch en sí, ya que recibió mensajes en los que incluso le desearon la muerte. “Yo lo viví como lo que es: una parodia que te puede gustar o no, pero mi intención fue absolutamente absurda, como la actuación, que es un juego”, sostuvo.

Giardina afirmó que no se arrepiente de haber realizado la imitación porque nunca buscó ofender al futbolista. “Es una persona exitosa e increíble. Noto que hay un ensañamiento bastante grande con nosotros”, agregó en referencia a las críticas que también recibieron otros integrantes del ciclo.

La conductora también contó que intentó comunicarse con el delantero del Manchester City tras la controversia. “Pido disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos en nombre de Haaland. Hasta hablé con Haaland, le mandé un mensaje. Yo digo: ¿por qué toda esta revolución? No tiene ningún tipo de sentido”, expresó. Ante la consulta sobre si el jugador respondió, evitó dar una definición: “No importa. Yo tengo la mejor y él es la primera persona en reírse de sí mismo, al igual que yo”.

Por último, explicó que la broma surgió porque desde hace tiempo muchos usuarios le señalan un supuesto parecido físico con el atacante noruego y descartó que le preocupen los rumores sobre una eventual demanda. “¿Vos creés que, en pleno Mundial y siendo un éxito, se va a acordar de mí?”, concluyó.

Migue Granados defendió a Momi Giardina en medio de la controversia

El conductor de Soñé que Volaba (Olga) dejó de lado la rivalidad entre los canales de streaming para defender a Giardina. "Yo la re banco a Momi. Dejen de bardear por cualquier cosa. Eso lo hicieron en VideoMatch durante 40 años y nadie decía nada porque eran chabones. Yo la banco", afirmó Granados.

Además, argumento que "ya no existe la cancelación", sino que se trata de algo contra el stream en general.