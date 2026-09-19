Mirtha Legrand continúa internada por un cuadro de neumonía: las últimas novedades de la salud de la diva

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de haber ingresado nuevamente este viernes, apenas cinco días después de recibir el alta médica. La conductora, de 99 años, atraviesa un cuadro de neumonía y durante la noche se conoció una leve mejoría en su estado de salud.

La nueva información fue brindada por el periodista Guillermo Lobo, quien a través de su cuenta de X informó: “Mirtha Legrand: 21.31hs. Leve mejora en la última hora. Cuadro: Neumonía. Está aislada en una sala para darle más calma y privacidad”.

En diálogo telefónico con TN, Lobo contó que la conductora se encuentra en un área de terapia, con el fin de estar más tranquila y poder tener mayor privacidad.

La internación se produjo luego de que Mirtha pasara una mala noche y volviera a sentirse mal. Según Lobo, la propia diva pidió ser ingresada al sanatorio. El viernes por la tarde ingresó por la guardia del Mater Dei y quedó bajo atención médica.

El parte oficial difundido por el sanatorio, firmado por su director médico, Enrique Echagüe, señaló que la conductora había ingresado “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para realizar estudios, recibir tratamiento y completar los controles correspondientes.

La institución indicó además que, de no mediar cambios, emitirá un nuevo parte médico el lunes.

Mirtha Legrand: 21.31hs

Leve mejora en la última hora. Cuadro: Neumonía. Está aislada en una sala para darle mas calma y privacidad. — Guillermo Lobo (@GuilleLobo) September 19, 2026

En medio de la preocupación por la salud de la diva, su nieta Juana Viale fue vista ingresando al Sanatorio Mater Dei durante la noche para visitarla. Las imágenes fueron difundidas por las redes de LAM, el programa de América TV conducido por Ángel de Brito.

La nueva internación ocurre menos de una semana después de que Mirtha recibiera el alta tras permanecer varios días en el mismo sanatorio por un cuadro respiratorio bronquial. El domingo pasado, el centro médico había informado que continuaría su recuperación en su casa para poder retomar sus actividades lo antes posible.

Desde entonces, Mirtha no había regresado a su programa. Este sábado, nuevamente será Juana Viale quien estará al frente de La noche de Mirtha, mientras la familia y el entorno de la conductora siguen de cerca su evolución.

Por ahora, la última información disponible señala una leve mejoría durante la noche, aunque el estado de salud de la conductora continúa bajo seguimiento médico y se espera un nuevo parte oficial el lunes si no se producen cambios.