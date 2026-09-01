Julieta Rada despidió a su padre Ruben y reveló que dejó más de 10 discos inéditos: "Hay Rada para rato"

Julieta Rada despidió este martes a su padre, Ruben Rada, con un emotivo mensaje en el que habló del vínculo que los unía, agradeció las muestras de cariño recibidas tras la muerte del músico y reveló que dejó más de 10 discos que todavía no fueron publicados.

"Me tocó despedirme de mi papá. Si bien sabía que en algún momento este día iba a llegar, una parte de mí lo creía inmortal", escribió la cantante en Instagram, a seis días de la muerte de Rada, ocurrida el miércoles pasado a los 83 años.

Julieta definió a su padre como “un distinto, un genio” y una de esas personas “tocadas por la varita mágica”. También destacó una característica que atravesó las numerosas despedidas que recibió durante los últimos días: su capacidad para generar alegría y unir a personas de distintas generaciones a través de la música.

“Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona”, expresó.

La cantante también recordó las escenas que acompañaron la despedida. Desde los tambores que tomaron las calles de Barrio Sur y Palermo el miércoles de noche hasta las miles de personas que al día siguiente hicieron fila para ingresar al velorio público en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

También mencionó el cortejo del viernes hacia el Cementerio del Norte, durante el que numerosas personas esperaron al costado de las calles con banderas y aplausos. “Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen”, recordó. Luego, dijo, entraba a las redes sociales “por inercia” y encontraba todo “estallado de recuerdos” sobre su padre.

Julieta Rada en Isla de Flores, donde se inició el cortejo fúnebre con los restos de Ruben Rada. Foto: Darwin Borreli.

“Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre”, escribió antes de dejar una de las definiciones más personales de su mensaje: “Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, ¡y más también!”.

Sobre su vínculo, Julieta aseguró que transita este momento con la tranquilidad de no haber dejado nada pendiente. Siempre le expresó cuánto lo quería, le dijo que era “el mejor papá del mundo” y su “ídolo máximo”, y además tuvo la posibilidad de compartir con él aquello que marcó la vida de ambos: la música.

También recordó el humor que Rada mantuvo incluso en los momentos más difíciles. “Tuve mucha suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca. Siempre haciendo chistes”, expresó. Y resumió: “Nada fácil para un artista reunir todas estas condiciones: ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente”.

Hacia el final, Julieta volvió sobre aquella idea con la que había comenzado su despedida. Esta vez, sin embargo, ya no habló de una sensación. “De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años”, afirmó.

Y enseguida reveló un dato sobre lo que todavía queda por conocer de la obra de Rada: “Les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar. ¡Hay RADA para rato! ¡Te amamos papá!”, cerró.