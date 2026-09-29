El sindicato de TCP dice que no está en condiciones de firmar un convenio a cinco años y el conflicto sigue

La negociación entre Terminal Cuenca del Plata (TCP), la operadora de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, y su sindicato sigue muy trabada y en la empresa crece la impaciencia ante lo que se considera es un táctica del gremio de incorporar permanentemente nuevas reivindicaciones que dificultan que se llegue a un entendimiento.

Este martes hubo una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), más breve que otras anteriores. No hubo acuerdo y, a diferencia de lo que ha pasado en otras oportunidades, los representantes del gobierno no quisieron hacer declaraciones cuando terminó.

Álvaro Reinaldo, presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), dijo que “está siendo dificultoso” firmar un convenio a cinco años y que el sindicato se ha mostrado flexible y podría firmar “mañana” un entendimiento a tres años y medio eventualmente prorrogables a cuatro años.

Sin embargo, en la empresa se interpreta que en una veintena de puntos cuya negociación ya estaba cerrada estaba que el nuevo convenio tenía que ser a cinco años. En caso de que se vuelva a plantear la discusión sobre ese punto, habría que rediscutir todo, dijo a El País una fuente de la empresa. “El puerto necesita estabilidad y no puede estar cada dos años con estos líos. Quien no acepta la propuesta del ministerio y pretende más cambios es el sindicato”, señaló.

En la empresa se insiste en que TCP hace totalmente suya la fórmula “equidistante” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta supone una partida a pagar por única vez de algo más de $30.000, que los trabajadores que tienen 20 jornales asegurados al mes (son 197) pasen a percibir 21 a partir de mayo próximo (el sindicato pretende que sea en enero) y que se pague un monto a quienes en los últimos meses cumplieron más tareas de lo establecido en el convenio que venció en tres sectores de la terminal.

Las conversaciones se retomarán ese jueves. Ese día, por la mañana, el Supra definirá si convoca a un paro de 48 horas contra la decisión del gobierno de establecer servicios mínimos en la terminal.