El Hospital de Rivera inauguró su CTI Neonatal y el departamento lo celebró como un hecho histórico

El viernes 6 de agosto hubo fiesta en Rivera. La inauguración del deseado CTI Neonatal convocó a autoridades nacionales, departamentales, vecinas y también a una legión de riverenses. Todos, sin distinción de credos o banderas políticas, celebraron la inauguración de la nueva unidad del Hospital Departamental Dr. Andrés Toriani. La carpa instalada para el acto desbordó de gente. No quedó una silla libre y la gente se apiló en el patio del hospital. No faltó nadie. Estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el Directorio de ASSE, representantes del Hospital Pereira Rossell, de la Universidad de la República, trabajadores y usuarios.

También dijo presente el prefeito de Santana do Livramento, Evandro Gutebier, integrantes de la Comisión de Apoyo del hospital, de organizaciones sociales y de empresas. Todos los que fueron parte de la concreción del CTI que atiende desde el 1° de agosto a los bebés prematuros de Rivera (y próximamente de la frontera) se aseguraron ser testigos del acto.

“En salud no se gasta, no se despilfarra, se invierte”, dijo Eduardo Ferrazzini, director del hospital. Tras reconocer el legado de Andrés Toriani y su preocupación por las desigualdades que históricamente afectan a la región norte -por el peso que tiene la distancia a la hora de acceder oportunamente a prestaciones sanitarias de alta complejidad- el director mencionó especialmente a Andrea Brocco, la novel jefa del CTI Neonatal y también destacó el trabajo conjunto de ASSE, sus equipos de gestión y trabajadores, así como el acompañamiento académico de la Cátedra de Neonatología de la Facultad de Medicina y de los servicios del Hospital de Clínicas y del Pereira Rossell.

La artista riverense Pilar de Arteaga es la creadora de los diseños de vinílicos y de los textiles que están en el CTI Neonatal. Foto: El País.

Inversión

“El CTI neonatal es una conquista del Hospital de Rivera”, afirmó Álvaro Danza, presidente de ASSE, organismo que invirtió $ 60 millones en recursos humanos, infraestructura, incubadoras, ventiladores y demás equipamiento especializado.

El CTI cuenta con cuatro camas (tres estaban ya ocupadas ese día) y en la primera etapa atenderá a recién nacidos de más de 1.500 gramos y más de 32 semanas de edad gestacional.

La importancia para Rivera no es menor: antes los prematuros que requerían cuidados intensivos eran trasladados a Tacuarembó o debían recorrer más distancias (con su consiguiente riesgo).

Sin banderas

Foto: El País.

Richard Sander, intendente de Rivera, contó su propia experiencia como padre. “Quizá solo los que hemos pasado por estas situaciones logramos entender con mayor profundidad el momento que vivimos hoy”, expresó quien tuvo dos hijos prematuros. “Es un día histórico, estamos todos juntos, porque estos barcos no tienen color político”, subrayó y destacó el valor de la cooperación entre organismos públicos, gobiernos departamentales y la comunidad.

En números

Parte del equipo del nuevo espacio inaugurado. Foto: Gentileza.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública, detalló que Rivera representa el 3,9% de los nacimientos del país, con 1.119 nacimientos anuales. El 52,7% ocurre en el sector público, una proporción superior al promedio nacional. Cerca del 10% de los recién nacidos son prematuros y la proporción de prematuros extremos -menores de 28 semanas- duplica la media nacional: 0,8% frente al 0,4% del país. A esto se suma una tasa de mortalidad infantil de 10,8 por cada mil nacidos vivos, frente a una media nacional de 6,3. En el caso de la mortalidad neonatal, ocurrida durante los primeros 28 días de vida, Rivera registra 7,2 por mil, mientras el promedio nacional es de 4,3.

“La salud no puede depender del lugar donde una persona nace o vive”, remarcó Lustemberg y volvió a agradecerle a Brocco, médica nacida en Tacuarembó que llegó con 8 años a la ciudad.

“Concretamos un sueño de años, que requirió esfuerzo, preparación y ayuda. No podemos más de orgullo”, dijo Brocco, con una sonrisa.

“Es un logro. Llevamos un año preparando este momento. Es un orgullo decir que no hubo limitación no solo de equipamiento, sino para capacitarnos y ayudarnos en este camino”, concluyó.

