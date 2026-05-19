El acto que salva vidas de bebés prematuros o enfermos: cómo donar leche materna en Uruguay

Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, una fecha que busca visibilizar la importancia de un acto tan simple como vital: donar leche materna para bebés prematuros, enfermos o de bajo peso que no pueden ser alimentados por sus madres. En muchos casos, esa leche puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es el alimento ideal para los lactantes. Además de aportar la energía y nutrientes necesarios durante los primeros meses de vida, contiene anticuerpos que ayudan a proteger contra enfermedades frecuentes en la infancia. Los niños amamantados presentan mejores resultados en pruebas de inteligencia y menor riesgo de obesidad, sobrepeso y diabetes en etapas posteriores de la vida.

Cuando un bebé no puede ser amamantado directamente por su madre, los Bancos de Leche Humana cumplen un rol clave. Su principal objetivo es promover y apoyar la lactancia materna, pero además se encargan de recolectar, procesar, pasteurizar y controlar la calidad de la leche donada para distribuirla de manera segura a quienes más la necesitan.

En Uruguay, actualmente funcionan cuatro bancos de leche materna: en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, en el Hospital de Tacuarembó, en el Hospital de Salto y en el Hemocentro Regional de Maldonado. Además, existen Centros Recolectores de Leche Humana (CRLH) distribuidos en varios departamentos, con el objetivo de facilitar la donación y ampliar el alcance de esta red solidaria. Algunos de ellos están en el Sanatorio Canzani de Montevideo, la Red de Atención Primaria (RAP) de Paysandú, el Hospital de Rivera, la Intendencia de Salto y el CRLH de Florida.

Los beneficios de la leche humana pasteurizada son varios. Entre otras cosas, mejora el crecimiento de bebés prematuros, reduce el tiempo de internación y disminuye significativamente enfermedades graves como la enterocolitis necrotizante, la sepsis y las infecciones hospitalarias.

Madre amamanta a su bebé recién nacido. Foto: Freepik.

Cómo donar leche materna

Desde el Banco de Leche Humana del Centro Hospitalario Pereira Rossell explican que puede ser donante toda mujer sana que haya tenido un embarazo controlado, amamante a su bebé de forma exclusiva y tenga un excedente de leche que su hijo no consuma.

Una de las principales dudas tiene que ver con la forma de donar. Según detallan, la leche no se recibe en bolsas congeladas, sino en frascos de vidrio con tapa plástica que entrega el propio banco —ya sea a domicilio o para retirar en el centro—. El frasco puede completarse con diferentes extracciones hasta alcanzar los 240 ml, conservándose siempre directamente en el freezer.

Para quienes quieran informarse o sumarse como donantes, los bancos y centros recolectores de Uruguay mantienen líneas de contacto activas. Los números de teléfono del Banco de Leche Humana del Centro Hospitalario Pereira Rossell son 2706 6050 y 092 191 408, el del Hospital de Tacuarembó es 4632 4433, y el del Hospital de Salto es 091 757 684. Cada frasco donado ayuda a proteger la salud de recién nacidos que atraviesan situaciones críticas.