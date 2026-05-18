Simplificar el menú para salvar la mente: la solución de los expertos ante el desgaste de elegir qué comer

Elegir qué comer parece una decisión simple, pero hacerlo varias veces al día puede convertirse en una carga mental considerable. Distintas investigaciones comenzaron a advertir que el cansancio cognitivo acumulado influye directamente sobre la alimentación cotidiana y podría favorecer el consumo de productos ultraprocesados, snacks y comidas rápidas.

Especialistas en salud y comportamiento describen este fenómeno como “fatiga por decisiones”: un desgaste progresivo de la capacidad de elegir de manera reflexiva después de pasar horas resolviendo problemas, organizando tareas o enfrentando múltiples opciones.

Según datos difundidos por organismos de salud y expertos en nutrición, las personas toman decenas de decisiones vinculadas con la comida todos los días. Desde definir el desayuno hasta elegir qué cocinar o pedir a domicilio, cada elección requiere atención, autocontrol y energía mental.

Mujer pensando. Foto: Freepik.

Los investigadores explican que, a medida que aumenta el cansancio mental, disminuye la capacidad de sostener elecciones complejas o planificadas. En ese contexto, el cerebro tiende a priorizar lo inmediato, conocido y fácil de resolver. Por eso, en momentos de estrés, falta de tiempo o saturación mental, crece la probabilidad de optar por alimentos rápidos y altamente calóricos en lugar de preparaciones más equilibradas.

La académica Emma Beckett, especialista de la Australian Catholic University, señaló que el agotamiento cognitivo reduce las posibilidades de tomar decisiones centradas en la salud. Según explicó, cuando las personas atraviesan períodos de mucha demanda mental suelen perder capacidad para evaluar opciones de manera consciente y sostenida.

Los especialistas sostienen que el contexto moderno intensifica este problema. La enorme cantidad de estímulos relacionados con la comida —publicidad, aplicaciones de delivery, redes sociales y supermercados con miles de productos— incrementa la sobrecarga diaria de decisiones.

Consejos para almacenar alimentos en la heladera. Foto: Commons.

A eso se suman factores como el estrés laboral, el cansancio emocional y la falta de sueño, elementos que afectan directamente la capacidad de mantener hábitos saludables de forma constante.

Las investigaciones señalan que algunos grupos pueden verse más afectados por este agotamiento mental, entre ellos trabajadores con horarios rotativos, cuidadores, personas con muchas responsabilidades domésticas y jóvenes expuestos a entornos de consumo rápido.

Cómo reducir la fatiga alimentaria

Aunque los expertos aclaran que todavía no existe evidencia definitiva que vincule de forma directa la fatiga mental con la obesidad, sí existe consenso en que el desgaste cognitivo modifica el comportamiento alimentario diario.

Por eso, una de las recomendaciones más repetidas es simplificar las decisiones relacionadas con la comida. Planificar menús semanales, cocinar con anticipación o tener opciones saludables disponibles en casa puede reducir la carga mental y facilitar elecciones más equilibradas.

Los especialistas también sugieren abandonar metas excesivamente rígidas y enfocarse en hábitos más fáciles de sostener. En lugar de pensar la alimentación en términos de prohibiciones, proponen construir rutinas prácticas, variadas y visualmente atractivas que puedan mantenerse en el tiempo sin generar más presión mental.

Con base en El Tiempo/GDA