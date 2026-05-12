Talleres gratuitos para aprender a meditar: cómo alcanzar la paz y la relajación con Sahaja Yoga

Frente al estrés, el miedo y la vorágine de la vida cotidiana, cada vez más personas buscan espacios donde puedan bajar un cambio, encontrar calma y conectar consigo mismas. En Uruguay, la ONG Sahaja Yoga ofrece un ciclo de talleres gratuitos y abiertos a todo público para aprender a meditar, potenciando el bienestar y promoviendo la paz interna y externa.

La coordinadora de Sahaja Yoga en Uruguay, Adriana Añón, conversó con El País acerca de los beneficios de la meditación y la propuesta que comenzará a desarrollarse los martes a las 19 horas en el Centro Gallego de Montevideo (San José 870), a partir del 26 de mayo.

— ¿Por qué la meditación es un camino para la paz mundial?

— Shri Mataji Nirmala Devi —la fundadora de Sahaja Yoga— enseñó que la verdadera paz mundial sólo puede construirse a partir de la paz interior de cada ser humano. Muchas veces buscamos cambiar el mundo externamente, pero los conflictos, la violencia y el desequilibrio nacen primero dentro de las personas, en el estrés, el miedo, la inseguridad, la ira o la desconexión interior. Según Shri Mataji, dentro de cada persona existe una energía espiritual innata llamada Kundalini, que puede despertar de manera natural y espontánea. Este despertar brinda la experiencia de la Realización del Ser: un estado de mayor consciencia, equilibrio y conexión interior. A partir de esa experiencia, la persona comienza gradualmente a sentir más paz, claridad mental, compasión y armonía consigo misma y los demás. Y eso naturalmente transforma la manera en que nos relacionamos en la familia, el trabajo y la sociedad.

Cuando más personas encuentran paz dentro de sí mismas, esa paz empieza a expandirse hacia los demás. Y es allí donde la meditación se convierte verdaderamente en un camino hacia una sociedad más consciente, equilibrada y pacífica.

— ¿Cuáles son los principales prejuicios o mitos que alejan a la gente de la meditación?

— Es común creer que meditar es dejar la mente en blanco o no pensar. En realidad, la meditación es un proceso natural en el que gradualmente nos conectamos con algo mayor. Aprendemos a observar nuestros pensamientos y entrar en un estado de calma, claridad y amor.

Otro prejuicio frecuente es ver la meditación como algo complicado, exclusivo para ciertas personas o ligado a una religión específica. En Sahaja Yoga, la experiencia es abierta, gratuita y práctica. Cualquier persona puede aprender, independientemente de su edad, creencias o experiencia previa.

También hay quienes sienten que no tienen tiempo para meditar. Sin embargo, es justamente en el ritmo acelerado de hoy donde se vuelve más necesaria una pausa interior. La mejor manera de superar estos prejuicios es experimentarlo personalmente.

Personas meditan en una actividad de Sahaja Yoga. Foto: Sahaja Yoga Uruguay.

— ¿Cómo podemos integrar la meditación en la vida cotidiana y mantener el hábito?

— Lo más importante es comprender que la meditación no tiene que convertirse en una obligación más, sino en un espacio de conexión y bienestar personal. Shri Mataji recomendaba comenzar de manera simple y natural, aunque sean pocos minutos al día. La regularidad es más importante que la cantidad de tiempo. Muchas personas encuentran útil meditar unos minutos por la mañana para comenzar el día con claridad y por la noche para liberar tensiones y encontrar tranquilidad. Con el tiempo, la persona empieza a notar cambios reales: más calma, más equilibrio emocional, más capacidad de atención y una sensación más profunda de bienestar. Y cuando uno experimenta esos beneficios de manera genuina, la meditación deja de ser un esfuerzo y pasa a ser una elección natural del corazón y la mente. Toda gran travesía comienza siempre con un primer paso.

Un evento introductorio y talleres para meditar

Además del ciclo de talleres gratuitos —que serán los martes a las 19 horas a partir del 26 de mayo—, Sahaja Yoga Uruguay invita a un programa público este viernes 22 de mayo a las 19 horas, también en el Centro Gallego de Montevideo. Durante el encuentro, se podrá conocer qué es la meditación, cómo funcionan los chakras y canales energéticos, y vivir la experiencia práctica de la meditación y del despertar de la energía interior. Tanto en este evento como en los talleres, el objetivo no es solo aprender una técnica, sino desarrollar una experiencia personal de mayor paz, claridad y equilibrio y autoconocimiento.

La fundadora de Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, nació en India Central en 1923, y dedicó su vida al despertar de la energía interior. Siempre soñó con crear un mundo libre de odio, violencia y divisiones, promoviendo en su lugar la paz, la alegría y la hermandad universal. En 1997, fue reconocida por la ONU por sus contribuciones en la promoción de la paz mundial.