Canela en mayo para atraer abundancia, prosperidad y armonía en el hogar con prácticas del Feng Shui

El Feng Shui, la filosofía oriental que relaciona la organización de los espacios con el flujo de la energía vital, considera a la canela como uno de los elementos simbólicos asociados a la abundancia y la prosperidad.

Dentro de sus prácticas más populares, este ingrediente se utiliza para activar energías vinculadas al bienestar económico y a la armonía del hogar.

De acuerdo con esta tradición, la canela puede colocarse en diferentes puntos estratégicos de la casa para favorecer la llegada de nuevas oportunidades financieras y reforzar la energía positiva. Uno de los lugares más recomendados es la entrada principal, ya que simboliza la apertura de caminos y el ingreso de prosperidad al hogar.

También suele ubicarse en la puerta de acceso, como una forma de fortalecer la energía que entra desde el exterior. Otro espacio clave es la cocina, considerada un símbolo de sustento y abundancia material dentro de la casa.

Cenela. Foto: Pixabay

El Feng Shui además recomienda colocar canela en escritorios, mesas de trabajo u oficinas para potenciar la productividad, el crecimiento profesional y la generación de ingresos. En cajones donde se guardan documentos o cuentas, su presencia se relaciona con estabilidad financiera y organización económica.

Otros sitios donde se utiliza son las ventanas, para favorecer la circulación de nuevas energías; el dormitorio, para equilibrar el bienestar personal; y el baño, como símbolo de limpieza de bloqueos energéticos relacionados con el dinero.

La tradición también sugiere ubicarla cerca de plantas, representando crecimiento y expansión, o en altares y espacios espirituales para reforzar intenciones vinculadas a la prosperidad.

En cuanto a las formas de uso, la canela puede emplearse en varitas o trozos naturales colocados en distintos sectores del hogar. También se utiliza en polvo, especialmente en pequeños rituales simbólicos orientados a marcar nuevos comienzos o reforzar metas personales y económicas.

Otra recomendación es combinarla con aromas naturales para potenciar la sensación de armonía y bienestar. Según el Feng Shui, estos rituales suelen acompañarse de visualización e intención consciente, elementos considerados importantes para reforzar el significado simbólico de la práctica.

Además, se aconseja renovar periódicamente la canela utilizada en el hogar para mantener activa su carga energética y su simbolismo relacionado con la abundancia.

En base a El Tiempo/GDA