Por qué complacer a todos te agota: la guía de una psicóloga para poner límites y dejar atrás la culpa

Decir que sí todo el tiempo puede parecer una virtud, pero también puede ser una forma silenciosa de desgaste. Aceptar planes, favores o responsabilidades por compromiso —y no por deseo— suele tener un costo que no siempre se nota de inmediato, pero se acumula.

Muchas personas priorizan a otros de manera casi automática. Lo hacen para evitar conflictos, no incomodar o sostener vínculos. El problema aparece cuando esa conducta se vuelve la regla y no la excepción.

Según explica la psicóloga Miriam González, no poner límites claros abre la puerta a que otros los crucen. No necesariamente por mala intención, sino porque el terreno queda disponible: si nunca hay un “no”, es difícil que el otro registre dónde está el límite.

Hombre levanta sus manos en señal de poner límites. Foto: Freepik.

La dificultad para negarse no suele surgir de la nada. En muchos casos, se construye desde la infancia. Crecer en entornos donde decir “no” generaba conflicto o rechazo, mientras que agradar traía reconocimiento, deja una huella. Con el tiempo, esa asociación se automatiza: el cerebro aprende que complacer es más seguro que confrontar. Así, incluso en la adultez, decir “no” puede activar incomodidad o culpa, aunque la situación lo justifique.

El impacto de este patrón no es solo emocional. Aparece en el cuerpo. Cansancio persistente, tensión muscular, problemas digestivos o dificultades para dormir pueden estar vinculados a esa sobrecarga constante. A nivel psicológico, el efecto es igual de claro: estrés sostenido, irritabilidad, sensación de estar siempre disponible y, muchas veces, enojo que no se expresa.

Cómo decir que no sin sentir culpa Foto: Freepik

Aprender a decir “no” sin culpa

Poner límites no es un cambio que ocurra de un día para otro. Requiere práctica, y suele venir acompañado de culpa al inicio. Eso es esperable. Una forma de empezar es en situaciones simples: rechazar un plan que no interesa, postergar un favor o expresar una preferencia. La clave está en la claridad: respuestas directas, sin rodeos ni explicaciones interminables.

Con el tiempo, esa incomodidad inicial disminuye. Un detalle importante: no todas las personas reaccionan igual cuando empezás a poner límites. Quienes estaban acostumbrados a tu disponibilidad pueden incomodarse o resistirse.

Pero eso también es información. Como señala González, quienes se beneficiaban de la falta de límites suelen ser los primeros en cuestionarlos. Lejos de romper relaciones, establecer límites suele ordenarlas. Permite vínculos más equilibrados, donde el respeto no depende de cuánto cedés, sino de cuánto podés ser vos mismo.

Con base en El Tiempo/GDA