La diferencia cerebral entre niños que a los que les leyeron cuentos y a los que no: por qué cada palabra cuenta desde bebés

La recomendación de leerles a los niños desde edades tempranas es una de las prácticas más respaldadas por especialistas en desarrollo infantil, educación y psicología. Sin embargo, sus beneficios van mucho más allá del aprendizaje de la lectura: distintas investigaciones señalan que también favorece el desarrollo del lenguaje, la regulación emocional, la memoria, la atención y el fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos.

Expertos en aprendizaje infantil sostienen que la exposición constante al lenguaje desde los primeros meses de vida contribuye a crear conexiones neuronales vinculadas con la comunicación, el pensamiento y la comprensión. Escuchar palabras, frases y diferentes formas de expresión ayuda a potenciar tanto el desarrollo cognitivo como las habilidades lingüísticas.

Además, la lectura infantil permite que los menores entren en contacto con vocabulario y estructuras gramaticales poco frecuentes en las conversaciones cotidianas. Según investigaciones sobre aprendizaje temprano, los niños a quienes se les lee todos los días llegan a la etapa escolar con una exposición mucho mayor al lenguaje, lo que favorece posteriormente la comprensión lectora y el rendimiento académico.

Lectura y desarrollo emocional

La lectura compartida también ha sido vinculada con el fortalecimiento de la empatía, la comprensión emocional y la capacidad de reconocer sentimientos como tristeza, enojo o miedo. Los libros permiten que los niños conozcan experiencias y perspectivas distintas a las propias, algo considerado clave para el desarrollo emocional.

Especialistas recomiendan conversar con los niños sobre las emociones presentes en las historias y relacionarlas con situaciones de la vida cotidiana. Este tipo de intercambio ayuda a desarrollar herramientas de regulación emocional y habilidades sociales.

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El impacto en el vínculo entre padres e hijos

Más allá del contenido de los libros, la lectura representa un espacio de interacción afectiva entre adultos y niños. Compartir historias, escuchar una voz familiar y mantener contacto físico durante la lectura son experiencias que, según expertos, tienen un efecto positivo en el desarrollo cerebral infantil.

Investigaciones señalan además que la interacción directa entre padres e hijos ofrece beneficios distintos a los de escuchar historias únicamente mediante dispositivos electrónicos, debido a la importancia del contacto emocional y la comunicación cara a cara.

Qué libros leer y en qué idioma

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Los especialistas coinciden en que no existe una única fórmula sobre qué tipo de libros deben utilizarse. Durante los primeros meses de vida, prácticamente cualquier texto puede servir para estimular el contacto con el lenguaje. A medida que los niños crecen, las historias relacionadas con experiencias cercanas pueden facilitar conversaciones importantes sobre emociones y situaciones cotidianas.

También se destaca que los beneficios de la lectura se mantienen independientemente del idioma utilizado en el hogar. Estudios sobre desarrollo lingüístico indican que las habilidades cognitivas adquiridas en una lengua pueden trasladarse al aprendizaje de otros idiomas.

Libros impresos, electrónicos y salud cerebral

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Aunque algunas investigaciones sugieren que los libros impresos favorecen una interacción más profunda entre padres e hijos, los expertos consideran que los formatos digitales también pueden ser útiles, especialmente cuando facilitan el acceso a la lectura.

Los especialistas coinciden en que lo más importante es sostener el hábito de la lectura diaria y fomentar la conversación alrededor de las historias, más allá del formato utilizado.

Además de sus efectos en la infancia, diversos estudios indican que la lectura también puede beneficiar la salud cerebral en la adultez y la vejez. La actividad de leer estimula funciones como la memoria, la atención y la concentración, y se asocia con el concepto de reserva cognitiva, relacionado con la capacidad del cerebro para resistir el deterioro asociado al envejecimiento y algunas enfermedades neurodegenerativas.

Entre otros beneficios, investigaciones en psicología también vinculan la lectura con la reducción del estrés, la mejora de la calidad del sueño y el fortalecimiento de la empatía, especialmente cuando se incorpora como parte de la rutina nocturna.