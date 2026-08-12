Jornada de vacunación contra el meningococo: MSP anunció una fecha que incluye a todo el país

En el marco de la campaña del Ministerio de Salud Pública (MSP) para vacunar a la población más vulnerable contra el meningococo, una enfermedad potencialmente grave, la directora general de Salud, Laura Llambí, anunció una jornada de vacunación para el jueves 20 de agosto de 2026.

La jerarca detalló en el programa Arriba Gente de Canal 10 que la tanda de inoculación alcanzará a todo el país, y que en Montevideo probablemente se utilizará al Antel Arena como centro vacunatorio, aunque no se ha confirmado el lugar.

Llambí dio a conocer que se habilitarán "miles de cupos" en la agenda para niños y adolescentes de entre 9 y 15 años que todavía no estén agendados. También queda por anunciarse cuándo se habilitará la agenda.

Respecto a las personas que ya tienen una fecha confirmada, pero que prefieren asistir el 20 de agosto, deberán cancelar su cupo y volver a anotarse para el 20. "Instamos a que las personas se agenden una sola vez", pidió la funcionaria.

El gobierno lleva a cabo una estrategia para ampliar el acceso a las vacunas para los grupos etarios que no accedieron a un turno. En ese contexto, arribaron más de 300.000 dosis de la vacuna MenFive (MenACWXY) al país, confirmó Llambí, pero todavía quedan zonas del país en las que los cupos se han agotado rápidamente.

Vacuna contra el meningococo.

"La población que todavía no está accediendo a cupos por agenda es Montevideo", señaló.

¿Cómo agendar la vacuna contra el meningococo?

Se puede acceder a la agenda para la vacuna en línea, a través de la página web del MSP.

Una vez dentro de la página, se puede agendar por región:

Sur (Canelones y Montevideo)

Este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado)

Oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano)

Norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó)

Una vez que se le da clic a la región, se debe seleccionar la ubicación deseada y luego completar los siguientes datos:

Tipo de documento de la persona a recibir la vacuna

Número de documento

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Luego, se deben aceptar los términos de la cláusula que aparece en pantalla y contestar la pregunta de verificación de seguridad. Para finalizar, hacer clic en "confirmar reserva".

Una vez hecho el registro, es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá a la verificación de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.