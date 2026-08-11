MSP advierte por productos de vitamina D3 no registrados en Uruguay que provocaron internaciones

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una advertencia tras detectar que varias personas requirieron internación debido al consumo de productos con vitamina D3 no registrados en el país.

Las autoridades sanitarias confirmaron que los suplementos fueron comprados en el exterior sin garantías de seguridad ni habilitación oficial. Ante este escenario, la cartera instó a la población a consumir únicamente fármacos indicados por profesionales y adquiridos en farmacias habilitadas.

La investigación técnica desarrollada por la Unidad de Farmacovigilancia constató que los afectados presentaban un exceso de vitamina D3 en sangre, con valores significativamente por encima de los rangos considerados normales.

Vitamina D3. Foto creada con IA

"Según la información relevada, los productos utilizados no se encuentran registrados en Uruguay. Fueron adquiridos en el extranjero, y a la fecha, no se cuenta con información de habilitación del establecimiento y registro de los productos por la agencia regulatoria de su país, que garanticen su calidad y seguridad de uso por parte de la población", comunicó el MSP.

Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el consumo de vitamina D3

Frente a la gravedad de los episodios reportados, el Ministerio de Salud Pública exhorta a quienes se encuentren consumiendo productos adquiridos fuera de canales autorizados o sin prescripción técnica a interrumpir de inmediato su ingesta y acudir a su prestador de salud.

Todo tratamiento que requiera la incorporación de vitamina D3 debe ser pautado estrictamente por un profesional médico, quien evaluará la dosis adecuada, la frecuencia de las tomas y la duración exacta del proceso según la necesidad de cada paciente, remarcó la cartera.

Quienes hayan experimentado síntomas tras consumir vitamina D3 comprado en el exterior pueden efectuar la notificación correspondiente mediante el formulario digital de la Unidad de Farmacovigilancia.