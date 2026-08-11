Caso Soledad Barrera: gobierno respondió al Partido Nacional que no ha tomado "resolución alguna" sobre el tema

La bancada de diputados del Partido Nacional tiene entre sus principales cuestionamientos la actuación de la ministra de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, en el caso de Soledad Barrera, la mujer de 41 años que murió producto de una mala praxis cometida por una anestesista que, por decisión de la jerarca, obtuvo una rebaja en la pena de inhabilitación para el ejercicio médico de cinco a tres años.

Una de las últimas medidas tomadas al respecto —por legisladores que, como los diputados Federico Casaretto y José Luis Satdjian, ya han solicitado la "destitución" de la titular del MSP— fue la iniciativa de convocar a comisión al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para que se pronuncie sobre este caso, que tiene a la madre de la víctima —Rosario Barrera— exigiendo que se revierta el cambio de la pena, e incluso que el Tribunal de Ética Médica evalúe también la actuación de la jerarca.

Antes, ya habían elevado un pedido de informes a Presidencia de la República, a cuya respuesta accedió ahora El País. Los blancos —los representantes Casaretto y Satdjian, entre otros firmantes— habían solicitado conocer qué había resuelto el presidente Yamandú Orsi "respecto a la situación planteada por la familia de la Dra. Barrera, tras el compromiso público asumido en Treinta y Tres", en referencia a una carta entregada en mano al jefe de Estado, en la que se exige que se haga justicia.

"¿Ha evaluado el presidente de la República la actuación de la ministra de Salud Pública al reducir de cinco a tres años la inhabilitación dispuesta, en contradicción con las resoluciones judiciales, ejecutivas y administrativas referidas, así como el impacto institucional derivado de la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública?", es una de las preguntas formuladas.

"¿Cuál fue el trámite dado en Presidencia de la República a la carta remitida por la familia con anterioridad a su entrega personal, y qué respuesta formal se le ha dado?", fue otra de las consultas, y una última requería saber si Orsi "considera pertinente mantener al frente del Ministerio de Salud Pública a una ministra que con esta acción no brinda las garantías suficientes a los miles de usuarios que se asisten en el Sistema Integrado de Salud".

La respuesta, firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se limitó a contestar que "a la fecha, no se ha tomado resolución alguna, sin perjuicio de aclarar que la evaluación de la actuación de los señores y señoras ministros y ministras es permanente".