Blancos plantearán que el SMU concurra al Parlamento para que se pronuncien sobre el caso de Soledad Barrera

El caso de Soledad Barrera, la mujer de 41 años que murió en 2024 como consecuencia de una mala praxis, es una prioridad política en la bancada del Partido Nacional, donde son muy críticos en este asunto con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por haber decidido meses atrás rebajarle la pena de inhabilitación para el ejercicio médico de cinco a tres años a la anestesista —condenada además por la Justicia Penal— que intervino en el procedimiento, Inés Miralles.

Esta polémica, que fue abordada sucintamente el viernes pasado en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda —la titular del MSP respaldó allí al director del Servicio Jurídico que le recomendó reducir la sanción administrativa—, volverá a tratarse en el Parlamento, a pedido de los nacionalistas. El diputado Federico Casaretto ya elevó su solicitud formal al presidente de la comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes —el también nacionalista José Luis Satdjian—, de convocar al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para "abordar" este caso.

Es decir, sostiene la carta a la que accedió El País, para tratar "todo lo concerniente al caso del fallecimiento de la Dra. Soledad Barrera, por el cual fuera condenada por homicidio culposo la Dra. Inés Miralles y la resolución de la Ministra de Salud Pública Dra. Cristina Lustemberg, por la cual se le disminuye la sanción de no ejercicio de la profesión médica".

Esa decisión, subrayó también Casaretto, motivó "la renuncia de 11 prestigiosos médicos a la Comisión Honoraria de Salud Pública", algo que en estos días volvió a ser recordado por la madre de Soledad, Rosario Barrera, quien cuestionó que el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay no haya aceptado su denuncia para que se analizara la actuación de Lustemberg en todo este caso.

Sobre esto también se refirió Casaretto este miércoles en su cuenta de X, donde lamentó que el argumento del Tribunal para desestimar la denuncia haya sido que Barrera no especificó "cuáles serían los hechos concretos" que debían evaluarse.

TRIBUNAL SIN ÉTICA



Que el Tribunal de ÉTICA Médica del Colegio Médico del Uruguay le pida a una sufriente madre, que vive en Treinta y Tres, que perdió a su hija por una confirmada mala praxis y a la que le hicieron presentar dos veces la denuncia que les indique “cuáles serían… pic.twitter.com/3YGDMGWiMm — Federico Casaretto (@Fedecasaretto) August 5, 2026

"Demuestran que ejercen la defensa del corporativismo puro y duro, pero del lado de la anestesista culpable y no de la pediatra fallecida. No tienen vergüenza!!!", criticó.

El planteo de la convocatoria al SMU será tratado en la próxima sesión de la comisión y, como es de estilo, se espera que sea votado para dar curso a la iniciativa.