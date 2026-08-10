El MSP aprobó Mounjaro en Uruguay: el rol de la Tirzepatida en la obesidad y por qué no es una droga mágica

La historia es bastante conocida: un fármaco pensado para el tratamiento de la diabetes terminó siendo mucho más famoso por su casi mágico camino hacia la pérdida de peso.

El descubrimiento impulsó el desarrollo de nuevos fármacos, y uno de ellos -Mounjaro, construido sobre la molécula Tirzepartida- fue recientemente registrado oficialmente por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Uruguay.

Uno de los descubrimientos en relación a este fármaco es que es “el primer medicamento que activa simultáneamente los receptores de las hormonas GIP y GLP-1, una combinación que permite una regulación de la glucosa, el apetito y el metabolismo”.

Uno de los científicos que participó en el desarrollo de Tirzepartida y en sus pruebas clínicas fue el endocrinólogo Esteban Jódar Gimeno, quien visitó Uruguay para su presentación.

Foto: Difusión.

El médico español es uno de los más renombrados profesionales de su país, entre otras cosas por su dilatada trayectoria como endocrinólogo, y también por su aporte en el desarrollo de este fármaco que -vale recalcarlo- es un medicamento para atender la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Cuando se habla de esta enfermedad, la obesidad, casi siempre se está oscilando entre un discurso médico y otro que tiene más que ver con ideales de belleza, aceptación social, autoestima y autovalidación, entre otras cuestiones.

Imagen: Grok.

Jódar Gimeno considera, previsibelmente, que lo primordial es el aspecto de salud respecto de la obesidad. Cuando estuvo en Montevideo, citó uno de los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el estado de situación de la obesidad: para dentro de cuatro años, aproximadamente la mitad de la población en el mundo padecerá esta enfermedad.

En otras palabras, la obesidad plantea un desafío de salud pública mayúsculo, y las condiciones en Uruguay no son tan disímiles, aunque en aras del rigor, hay que separar el sobrepeso de la obesidad.

Así las cosas y de acuerdo al MSP en Uruguay el 15% de los niños menores de 5 años presenta sobrepeso u obesidad. El 40% de los escolares tiene exceso de peso y uno de cada tres adolescentes presenta sobrepeso (20,2%) u obesidad (7%).

En lo que hace a los adultos, de acuerdo a los indicadores oficiales, el panorama es aún más alarmante: siete de cada diez adultos presentan sobrepeso u obesidad.

La llegada de un fármaco construido sobre la molécula Tirzepartida es un aviso bienvenido, pero como el propio Jódar Gimeno sostuvo, el medicamento por sí solo no hace magia.

La obesidad es un desafío para la salud pública. Foto: Flickr.

Si no se cambian hábitos saludables durante el camino, se seguirá teniendo tasas de fracaso a largo plazo por encima del 60%. Por más que la ciencia médica avance considerablemente, por ahora no sustituye a una alimentación saludable y a la incorporación de una rutina de ejercicios físicos sostenida en el tiempo.