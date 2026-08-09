¿Por qué la diabetes y la depresión forman una pareja cada vez más común?

La conexión entre diabetes y depresión no es una simple coincidencia clínica. A pesar de que tradicionalmente se han tratado independientemente —una en la consulta de endocrinología y otra en la de salud mental o de atención primaria—, ambas enfermedades mantienen una relación bidireccional.

Hoy sabemos que la diabetes tipo 2 duplica el riesgo de sufrir un episodio de depresión y, a su vez, la depresión aumenta significativamente las probabilidades de desarrollar diabetes. Además, su presencia combinada cada vez es más alta. Pero ¿a qué se debe?

Una epidemia a doble banda

Los datos epidemiológicos son contundentes: la presencia de depresión en personas con diabetes tipo 2 se sitúa entre el 24 % y el 28 %. Esto significa que aproximadamente uno de cada cuatro adultos mayores con diabetes convive con un trastorno depresivo, una tasa que duplica la de la población general.

Nos enfrentamos a una tendencia que se está acelerando de forma alarmante en los últimos años. A lo largo de la última década, el registro de depresión en pacientes con diabetes tipo 2 se ha disparado en Estados Unidos y Reino Unido. Además, ya no es un fenómeno exclusivo de personas mayores: el incremento afecta de manera especial a jóvenes con diabetes de inicio temprano.

Y, sorprendentemente, la peor salud mental y los síntomas depresivos ya son detectables en personas que solo tienen prediabetes, mucho antes de recibir un diagnóstico formal de la enfermedad.

Mujer angustiada cubre su rostro. Foto: Freepik.

El dilema del huevo o la gallina

Para entender el origen de esta relación, debemos romper el mito de que la depresión es una simple “tristeza” o una reacción mental lógica ante el diagnóstico de una enfermedad crónica como es la diabetes tipo 2.

El manejo de la dolencia implica una elevada carga psicológica, ya que el paciente debe tomar decisiones médicas y de estilo de vida las 24 horas del día y los 7 días de la semana (medición de glucosa, fármacos, dieta, ejercicio…). Ese esfuerzo continuo de adaptación, unido a la preocupación por la evolución de la enfermedad y a la aparición de sentimientos como culpa o vergüenza asociados a los hábitos de vida, se relaciona con el denominado distrés por diabetes.

Este tipo de tensión emocional dañina está vinculada a su vez con la aparición de síntomas depresivos y, finalmente, una persona con depresión puede presentar sesgos cognitivos (filtros de pensamiento) que reducen significativamente su percepción de autoeficacia y de salud.

Los citados síntomas afectan directamente a la confianza que el paciente tiene en el manejo de la diabetes, y están unidos a hábitos poco saludables como el sedentarismo, el tabaquismo o las dietas hipercalóricas. Sin embargo, el abandono de esos hábitos no lo explica todo.

Joven se atiende con doctora. Foto: Shutterstock.

La hipótesis inflamatoria y el estrés biológico

Desde el punto de vista fisiológico, la unión de diabetes y depresión se explica de una manera relativamente sencilla porque ambas patologías comparten la misma maquinaria molecular averiada. El nexo definitivo se encuentra en la hipótesis inflamatoria de la depresión y en el síndrome metabólico. Este último es un conjunto de alteraciones que se dan a la vez y que alertan de la posibilidad de sufrir diabetes en el futuro, como tener triglicéridos altos, obesidad, hipertensión, glucosa elevada o HDL (el llamado “colesterol bueno”) bajo.

Por un lado, el trastorno mental actúa como un estresor interno que sobreactiva de forma crónica el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA). Esto inunda el cuerpo de cortisol (la hormona del estrés), cuyos niveles elevados alteran el equilibrio de la glucosa, promueven la acumulación de grasa visceral y bloquean la acción de la insulina, acelerando la aparición de la diabetes.

Además, ambas condiciones se alimentan de una inflamación crónica de bajo grado. En el síndrome metabólico, el tejido adiposo disfuncional libera proteínas inflamatorias que no solo dañan las células beta del páncreas (encargadas de producir insulina), sino que cruzan la barrera hematoencefálica (protectora del cerebro), alterando la creación de nuevas neuronas y degradando los circuitos nerviosos que regulan el estado de ánimo.

A todo esto se suma la alteración de hormonas metabólicas como la leptina. Su función habitual es avisar al cerebro de que ya estamos saciados y, además, actuar como un escudo protector para nuestras neuronas. Sin embargo, en personas con obesidad y diabetes, el cuerpo se vuelve “sordo” a su señal. Al dejar de funcionar, el cerebro pierde una defensa clave.

¿El resultado? No solo se descontrola todavía más el peso y el azúcar, sino que se apaga un interruptor químico que frena la depresión, haciendo que el paciente se sienta físicamente mucho más agotado, desanimado y con dolores.

Cómo romper el círculo vicioso

La medicina moderna ya no puede permitirse tratar estas enfermedades de forma aislada. El fracaso de la persona diabética en el control glucémico muchas veces se explica por una depresión no diagnosticada que impide al paciente cuidarse y seguir el tratamiento adecuado.

También resulta fundamental alinear atención psicológica e intervención médica. Es indispensable implementar cribados de salud mental rutinarios en las consultas de atención primaria y endocrinología. Esto permitiría atender psicológicamente aquellos síntomas depresivos que interfieren en el mantenimiento de conductas de autocuidado, favoreciendo así el bienestar integral y, en consecuencia, una mejor evolución de los sintomas de la diabetes.

A la hora de elegir tratamientos farmacológicos, el equipo médico debe considerar el perfil cruzado: en primer lugar, utilizar antidepresivos que no empeoren la ganancia de peso o la resistencia a la insulina; y en segundo lugar, apoyarse en las indicaciones de las terapias psicológicas indicadas en el abordaje de enfermedades crónicas y complejas como es la diabetes.

Solo reconociendo que la diabetes y la depresión son manifestaciones interconectadas de un organismo en desequilibrio biológico y psicológico podremos ofrecer a los pacientes las herramientas necesarias para romper este círculo vicioso. Y así recuperar, de verdad, su salud y su calidad de vida.

José Lesmes Poveda López, The Conversation