Por qué la periodontitis agrava las enfermedades autoinmunes y qué hábitos ayudan a prevenirla

Luis Bueno*

¿Existe una relación entre la salud de las encías y las enfermedades autoinmunes? La evidencia científica nos indica que la relación es bidireccional: las enfermedades de las encías agravan las enfermedades autoinmunes, y viceversa.

Esto se explica porque la inflamación generada en las encías producto de la propia enfermedad (periodontitis) agrava las enfermedades autoinmunes, y el propio organismo y el sistema inmunológico debilitado por la enfermedad autoinmune, favorece la presencia y crecimiento de las bacterias patógenas causantes de la periodontitis. Una suerte de simbiosis perjudicial para nuestra salud.

La periodontitis genera un entorno de bacterias patógenas (causantes de la enfermedad), y ciertas sustancias que resultan de la inflamación en las encías que no quedan solo allí sino que ingresan al torrente sanguíneo y recorren todo el organismo, llevando a otras partes del cuerpo esos patógenos.

Hombre siente molestia en la encía. Foto: Freepik.

Una de estas bacterias, llamada Porphyromonas gingivalis puede alterar la tolerancia del sistema inmunológico, lo que puede provocar que el cuerpo ataque sus propios tejidos y empeore la respuesta autoinmune.

¿Qué enfermedades autoinmunes son las más afectadas por la periodontitis? Una de ellas la artritis reumatoidea. Esta comparte con la periodontitis sustancias inflamatorias y factores de riesgo genéticos.

El periodontista puede realizar un diagnóstico adecuado del estado de las encías. Foto: Freepik.

Los pacientes con artritis reumatoidea tienen entre 2 y hasta 20 veces más probabilidades de desarrollar periodontitis, y esta a su vez aumenta la gravedad de los síntomas articulares, especialmente dolor y disminuye la eficacia de los medicamentos indicados. En otras palabras, una cascada de malas noticias para nuestro bienestar.

Pero no es el único ejemplo de enfermedades autoinmunes que tienen un vínculo con la salud de las encías -o mejor dicho, la falta de ella-. Veamos otros casos.



Lupus eritematoso sistémico : Existe una relación con la periodontitis que agrava a esta enfermedad.



: Existe una relación con la que agrava a esta enfermedad. Espondilitis anquilosante: Las bacterias causantes de la periodontitis pueden desencadenar respuestas autoinmunes que impactan en esta patología.

Más allá de las mencionadas enfermedades autoinmunes, la periodontitis afecta siempre negativamente a este tipo de patologías.

Foto: Canva.

Como ya he consignado en columnas pasadas, los problemas en las encías son un desafío de salud pública en Uruguay, ya que se calcula que una de cada tres personas es afectada por esta enfermedad.

Sin embargo, podemos prevenirla si adquirimos algunos hábitos saludables relativamente sencillos, que paso a detallar.

