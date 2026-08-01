De las tablas a la IA: por qué María Noel Riccetto le prestó su voz a una app de bienestar para adultos mayores

Yogui se propone ser un servicio para ayudar a superar algunos de los desafíos que atraviesan los adultos mayores, como la soledad, el sedentarismo o la apatía que puede hacerse presente cuando ya no hay un trabajo al que ir, o no hay fuerzas para algunos hobbies de antaño.

A través de la práctica del yoga y la meditación, el objetivo contribuir a la calidad de vida de los más mayores. Inspirado en la tradición del Satyananda Yoga, el servicio ofrece prácticas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Una de las ideas centrales es tratar de motivar a los adultos mayores a realizar más actividades, no solo por un tema de salud, sino también como una manera de facilitar las instancias sociales y aportar para que esta población tenga más autonomía.

Inés Invernizzi es una de las fundadoras de este proyecto, junto a María Noel Riccetto y Marcelo Lafranconi, y ella explica que en parte, Yogui nación como una posible respuesta a desafíos cercanos y personales. “Sí, como un proceso bastante personal de la realidad de nuestros propios familiares, ¿no? Y de ver que muchas personas mayores poco a poco van perdiendo movilidad, autonomía y motivación”.

Invernizzi es profesora de yoga y sostiene que esta práctica tiene enorme impacto en todas las personas, pero, según ella, particularmente positivo en las personas mayores. “La pregunta fue cómo podemos llevar como estos beneficios a una escala todos los días”, detalla Invernizzi.

Una de las características del servicio es que la comunicación ocurre a través de Whataspp. A través de mensajes de audio, Yogui elabora ejercicios, propone actividades o responde inquietudes en la medida de lo posible. Todos los días, el asistente de inteligencia artificial consulta cómo se encuentra la persona y, a partir de sus respuestas, recomienda la práctica que considera más adecuada en función de sus necesidades, estado de ánimo, posibilidades físicas y disponibilidad de tiempo. Y es la voz de María Noel Riccetto la que se comunica con los usuarios. A través de la clonación de la voz de Riccetto, los audios parecen grabados por ella misma.

-¿Cómo te involucraste en este proyecto?

-Riccetto: Esta es la primera vez que me involucro en un emprendimiento tecnológico, me interesaba todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial, pero más que nada el objetivo de ayudar. Y decidí formar parte porque vi que atrás hay personas formadas, profesionales que tienen experiencia y conocimientos. Si no, no lo hubiese aceptado.

-¿Y cómo han reaccionado quienes contrataron el servicio al escuchar tu voz?

-Riccetto: La respuesta de la gente ha sido muy positiva. Yo yo tengo un público de personas mayores, que me siguen principalmente por la danza. Entonces, yo sé que tengo un público ahí que está en la franja etaria que a nosotros nos interesa prestarle atención. La idea es que sea una experiencia lo más parecido posible a una conversación no solo para hacer yoga, sino también para en parte pode mitigar en algo la eventual soledad de esa persona.

-Entonces, ¿tu voz les recomienda ejercicios?

-Entre otras cosas, sí. Actividades enfocadas en el estiramiento, o en el dolor lumbar o de articulaciones. Hay prácticas que se hacen el el piso, en una colchoneta, otras en una silla. Dependerá de las características y necesidades de cada persona.

Multimedia

Pero no son solo archivos de audio. También hay una serie de videos con prácticas personalizadas y adaptadas a cada usuario, orientadas a trabajar aspectos como la coordinación y la movilidad, el equilibrio y la fuerza, desarrolladas por referentes en yoga y bienestar.

Esos contenidos además, nunca son fijos. Se van produciendo de acuerdo a las inquietudes y las necesidades de los destinatarios.

En cuanto a los costos, Yogui ofrece una modalidad de suscripción mensual de $400 y una suscripción anual de $4.000, ambas con acceso completo a los contenidos disponibles.

Sin embargo, Invernizzi apunta que el principal público de Yogui son las instituciones. “Hemos hecho alianzas con instituciones de salud, mutualistas y otras que quieran ofrecer eso a sus a sus usuarios, para una mejor calidad de vida y cuidado”.

