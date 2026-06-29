El peligro oculto detrás de las dietas que prometen adelgazar rápido y los tres efectos dañinos en tu salud

Iniciar un proceso de pérdida de peso requiere organización, paciencia y un enfoque basado en la salud, lejos de las dietas restrictivas que prometen resultados rápidos pero que suelen fracasar a largo plazo. De acuerdo con Gonzalo Quesada, divulgador científico y especialista en nutrición, el éxito en el control del peso corporal depende de una estrategia equilibrada que combine una alimentación adecuada con actividad física regular, sin necesidad de eliminar grupos de alimentos esenciales como los carbohidratos.

El mito de bajar de peso rápidamente eliminando carbohidratos

Uno de los errores más frecuentes es creer que quitar los carbohidratos de la dieta acelera la quema de grasa. Sin embargo, Quesada explica que, aunque la balanza pueda mostrar una reducción de hasta cuatro kilos en pocos días, esa disminución no corresponde necesariamente a una pérdida real de grasa corporal.

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Según el experto, los carbohidratos se almacenan en el organismo en forma de glucógeno dentro del hígado y los músculos. Como cada gramo de glucógeno retiene entre tres y cuatro gramos de agua, una restricción severa de carbohidratos provoca una rápida reducción de estas reservas y, en consecuencia, una importante pérdida de líquidos.

Los riesgos de las dietas bajas en carbohidratos

El ayuno intermitente, si se hace bien y no se descuida la salud, puede ayudar a perder peso. Foto: Commons.

Además de no ser una solución efectiva para reducir la grasa corporal, las dietas bajas en carbohidratos pueden generar efectos negativos sobre la salud y el desempeño físico.



Disminución del rendimiento físico

La reducción de las reservas de glucógeno muscular afecta la capacidad del organismo para responder al esfuerzo, provocando un menor rendimiento deportivo y una recuperación más lenta después de entrenamientos exigentes.



Mayor riesgo cardiovascular

Cuando los carbohidratos son reemplazados por alimentos con alto contenido de grasas saturadas, pueden aumentar los niveles de colesterol LDL, un factor asociado a un mayor riesgo cardiovascular a largo plazo.



Efecto rebote y dificultad para mantener la dieta

Las dietas extremadamente restrictivas suelen ser difíciles de sostener en el tiempo. Esto favorece el abandono del plan alimentario y la posterior recuperación de los kilos perdidos, fenómeno conocido como efecto rebote.



La clave para adelgazar de forma sostenible

La verdadera clave del éxito está en la adherencia nutricional. Una alimentación equilibrada, acompañada de ejercicio físico constante, permite lograr cambios reales y duraderos en la composición corporal.

En lugar de recurrir a métodos extremos, apostar por hábitos saludables y sostenibles favorece una pérdida de peso saludable, ayuda a preservar la masa muscular y reduce la probabilidad de atravesar los repetidos ciclos de pérdida y recuperación de peso característicos de las dietas restrictivas.