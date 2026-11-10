Investigan si Marset movió más de US$ 4 millones en Ueno bank mientras expresidente Santiago Peña era accionista

La Fiscalía paraguaya investiga si el empresario Alberto Koube Ayala, vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, utilizó operaciones de inversión y préstamo en Credicentro, IOIO SAECA y otras entidades financieras para introducir al sistema financiero paraguayo dinero proveniente del esquema ilegal de Marset.

El documento fiscal, que cita el medio paraguayo ABC, señala que en 2021 Koube habría obtenido dos préstamos de Ueno Holding SAECA, y, en la misma fecha, habría colocado esos fondos como inversiones en Credicentro SAECA. Ambas entidades pasaron luego a llamarse Ueno Holding, el banco que está ahora en el centro del escándalo financiero que terminó con la renuncia de Santiago Peña.

Las fotografías pertenecen al fichaje policial realizado a Sebastián Marset en el marco de la Operación Halcón en octubre de 2013 .

Los préstamos, que se registraron el 28 de diciembre de 2021, fueron por US$ 1.012.195 y US$ 1.523.627. En esa misma fecha Koube colocó a nombre de su esposa, María Noelia Colman, otro préstamo por 1.300.000.000 guaraníes también en Credicentro (actual Ueno).

Antes, en noviembre de 2021, Koube había depositado 10.000.568.456 en IOIO SAECA por concepto de inversión.

Peña ingresó como accionista en 2019

Según reconstruye el medio paraguayo, Peña ingresó como accionista en 2019. El expresidente había adquirido inicialmente un paquete accionario por valor de 1.500 millones de guaraníes y su participación se mantuvo hasta finales de marzo de 2025, cuando se desvinculó de la sociedad vendiendo su participación accionaria, que era más de 6.144 millones de guaraníes.

Esto implica que, durante los movimientos de Koube en la entidad financiera, Peña tenía todavía participación accionaria en la sociedad. De acuerdo a la acusación fiscal, Koube habría logrado canalizar hacia empresas vinculadas a Ueno unos US$ 4.201.000 mediante inversiones en IOIO SAECA y Credicentro, con el objetivo de introducir al sistema financiero dinero que provenía de actividades ilegales de Marset.