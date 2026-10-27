Divulgan videos inéditos de Sebastián Marset tras su detención en Bolivia antes de ser extraditado a EE.UU.

En Bolivia se difundió en las últimas hora un video que muestra a Sebastián Marset minutos después de ser detenido en Santa Cruz de la Sierra el pasado 13 de marzo. Allí puede verse al narcotraficante uruguayo sin remera y alicaído tras ser capturado por la Policía. Las imágenes, según corroboró El País con fuentes al tanto de la investigación, corresponden a un rato antes de ser trasladado a Estados Unidos en un avión custodiado por la Administración de Control de Drogas (DEA).

La difusión de este y otros videos en redes sociales se dan en un momento álgido de la investigación en Bolivia, donde se sospecha de presuntas irregularidades durante el operativo de captura. Según informó el medio Visión 360, estas imágenes —hasta ahora desconocidas públicamente— se difundieron luego de la detención de Marcelo Ferrufino, exdirector nacional de Inteligencia de la Policía, y de las declaraciones del teniente coronel Erick Correa, quien dijo estar en la clandestinidad y que se presentará ante la Justicia en caso de considerar que cuenta con garantías para defenderse.

En la investigación interna en Bolivia se intenta aclarar, entre otras cosas, si hubo robo de bienes de la vivienda de Marset.

La Agencia de Noticias Fides también divulgó un video que muestra el intercambio entre representantes de la DEA y el acusado, donde se le leen sus derechos posteriores a la detención.

🔵#GrupoFides | #ANF #Seguridad Así personal de la DEA registró al n4rc0tr4f1c4nt3 Sebastián Marset la noche en que fue capturado. pic.twitter.com/CVQkeciM8M — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) October 27, 2026

Marset se mantiene encarcelado en la prisión de Alexandria, en el estado de Virginia, en el noreste del país. Está acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. En paralelo su hermana, Tatiana Marset, que fue detenida el mismo día que él pero luego salió con arresto domiciliario, volvió a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, luego de que la Justicia boliviana recibiera un informe policial que constataba incumplimientos en el beneficio de la prisión en casa.