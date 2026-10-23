Dictadura, detenciones y narcotráfico: el explosivo cruce de acusaciones entre Daniel Noboa y Gustavo Petro

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró ayer jueves en declaraciones a la revista colombiana Semana que el expresidente de Colombia Gustavo Petro pertenece a una “estructura grande de narcotráfico y lavado de activos”.

Noboa reaccionó así a las declaraciones de Petro en las que denunciaba que en Ecuador se vivía bajo una “verdadera dictadura” luego de la detención de la excandidata presidencial izquierdista Luisa González dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales. “Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, dijo Noboa.

Sobre el arresto de González, agregó que se le investiga por “presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad” durante la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana, que responde al expresidente Rafael Correa.

No es la primera vez que Noboa acusa al expresidente colombiano de vínculos con organizaciones criminales, porque en abril pasado aseguró que Petro se había reunido con miembros del movimiento Revolución Ciudadana a los que ligó con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo Los Choneros, actualmente detenido en Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP

EE.UU. retira visas

Estados Unidos anunció ayer jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción. Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal petrolera Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esos esfuerzos conjuntos, recordó.

Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumiera en agosto el presidente de derecha Abelardo de la Espriella, que venció a Iván Cepeda, el candidato que respaldaba Petro en las últimas elecciones.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito. Foto: AFP

Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano. También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a posesionarse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.

En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

Asimismo, resultaron afectados Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. EFE, AFP