Detienen por lavado de activos a Luisa González, excandidata de Rafael Correa en Ecuador

La policía de Ecuador detuvo el jueves a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González por el presunto delito de lavado de activos durante la campaña electoral de 2023, en la que fue electo el mandatario Daniel Noboa.

González pertenece al movimiento del expresidente Rafael Correa (2002-2017) llamado Revolución Ciudadana. El partido, que denuncia una persecución política, fue inhabilitado este año para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos que se celebrarán en noviembre.

González, de 48 años, es el más reciente rostro de la Revolución Ciudadana que enfrenta procesos judiciales. En una cárcel de máxima seguridad construida por Noboa están el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, condenado por la comercialización ilegal de combustible subsidiado, y el exvicepresidente Jorge Glas, quien paga una condena por corrupción.

"Esto instaura o visibiliza lo que hemos venido diciendo en este último tiempo: Ecuador vive una dictadura", dijo en una rueda de prensa Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

La Fiscalía señaló que formulará cargos contra tres personas "investigadas por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos", y escribió en X las iniciales de los detenidos, entre ellos L.M.G.A. que coincide con los nombres y los apellidos de González.

La entidad "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", agregó.

Ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa. Ambos volvieron a enfrentarse en los comicios de 2025, en medio de una ola de violencia sin precedentes ligada al narcotráfico que golpea al país.

De acuerdo con Rivadeneira, la actual detención tiene su origen en "un proceso ya juzgado" en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se solucionó con el pago de una multa superior a los 6.000 dólares.

La policía se limitó a reportar en su canal de Whatsapp que la excandidata "fue aprehendida", sin precisar las razones.

"Estamos denunciando una arbitratiedad, un secuestro de una dirigenta política de este país, por lo tanto frente a eso nos vamos a movilizar hoy y las veces que sean necesarias", señaló Rivadeneira.

Luisa González, candidata presidencial de Ecuador por el partido Movimiento Revolución Ciudadana. Foto: AFP

"Libertad inmediata"

En enero, las autoridades allanaron la vivienda de González en el marco de una investigación por un presunto financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023.

Entonces, la excandidata negó haber recibido dinero ílicito desde otro país.

La Fiscalía no ha precisado si se trata de la misma investigación iniciada en enero o de una nueva.

Más temprano en X, Rivadeneira pidió la liberación de la excandidata.

"Luisa González ha sido detenida por el gobierno de Daniel Noboa Azin. Exigimos conocer su paradero y su libertad inmediata", señaló Rivadeneira.

Según Rivadeneira, se espera que González sea trasladada a Quito por lo que llamó a los simpatizantes a protestar en esa ciudad contra su la detención. También señaló que reportarán el caso a organismos internacionales.

Correa vive en Bélgica desde 2017, prófugo de la Justicia. Foto: AFP.

Este año, González intentó inscribir su candidatura para la prefectura de la provincia de Manabí, histórico bastión de Revolución Ciudadana, pero la posibilidad le fue negada en septiembre por el Tribunal Contencioso Electoral tras una objeción presentada por el partido oficialista ADN y el derechista Creo.

La Revolución Ciudadana, el mayor partido de oposición en Ecuador, denuncia obstrucciones del gobierno para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos.

La pugna empezó en marzo cuando el partido fue inhabilitado por nueve meses debido a una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos.

Luego la autoridad electoral decidió adelantar a noviembre las elecciones locales que debían celebrarse en el próximo año, lo que le impidió a Revolución Ciudadana inscribir a sus candidatos porque la sanción seguía vigente.

El correísmo optó por buscar auspicio en otros partidos. Sin embargo, como ocurrió con González, no todas las candidaturas fueron inscritas, por reclamos presentados ante la autoridad electoral.

AFP