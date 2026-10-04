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El País Mundo

Bolivia: destituyen y envían a la cárcel al exfiscal general Roger Mariaca en causa ligada a Marset

La Justicia boliviana ordenó 180 días de prisión preventiva para la exautoridad judicial tras la difusión de un video donde el capo narco uruguayo afirma tener contacto directo con él.

El País
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04/10/2026, 13:51
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Roger Mariaca y Sebastián Marset
Roger Mariaca y Sebastián Marset.
Fotos: EFE y Archivo El País.

Un juez dispuso el pasado sábado la detención preventiva por 180 días al exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, quien fue destituido por una investigación en la que el Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de supuestamente liderar una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo" en el país.

En una audiencia cautelar que duró más de 15 horas, el juez Juan Carlos Montalban ordenó que Mariaca sea recluido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, en la región andina de Potosí (suroeste), explicó a los medios uno de los fiscales del caso, Edwin Sarmiento.

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Otros imputados en esta misma causa son el fiscal departamental de la región oriental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien fue enviado también por 180 días a la cárcel de El Abra, en Cochabamba (centro) y el fiscal superior Martín Irusta, que será recluido en la prisión de Patacamaya, en el altiplano de La Paz, precisó Sarmiento.

Además, un mayor de Policía que también es investigado fue enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano.

Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca
Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca
AIZAR RALDES/AFP fotos

Los cuatro fueron detenidos el miércoles desde entonces permanecen en las oficinas de la fuerza antidrogas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, acusados por los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Las detenciones ocurrieron dos días después de que el Gobierno de EE.UU. incluyera a Mariaca, Zeballos e Irusta en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

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El viernes, el Parlamento aprobó una reforma que incorporó a la Ley de Organización del Ministerio Público un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.

La norma fue promulgada de inmediato por el presidente del país, Rodrigo Paz, tras lo cual, el Legislativo volvió a sesionar para, primero, destituir a Mariaca.

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, gesticula mientras interviene durante el Consejo Económico y Social de la Patria en La Paz.
Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
AFP

Posteriormente, esta madrugada el Parlamento eligió como fiscal general interino al abogado José Armando Urioste, quien tomará juramento el lunes y permanecerá en funciones hasta que los legisladores designen a un nuevo titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.

El Gobierno sostiene que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

En julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz, Marset logró huir de un operativo para su captura en esa región boliviana y estuvo prófugo hasta marzo pasado, cuando se le detuvo en otra operación sin participación de la Fiscalía y fue enviado a EE.UU., donde está en prisión.

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El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la detención de Mariaca por un video en el que el uruguayo supuestamente dice que el ahora exfiscal general es su "amigo".

Sebastián Marset durante su captura.
Sebastián Marset durante su captura.
Foto: captura video El Deber.

En el registro audiovisual, difundido por el medio boliviano El Deber, Marset menciona: "¿No sabían eso? Hablo con él" (Mariaca).

"No es negocio, nada, supuestamente él controla la Fiscalía, avisa, es que hoy no avisó nada", dice el uruguayo en el video tras ser capturado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

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