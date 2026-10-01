"Hablo con él": el video filmado tras la captura de Sebastián Marset que salpica al fiscal general de Bolivia

Un video viralizado en las últimas horas muestra momentos posteriores a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset el pasado 13 de marzo en Bolivia, donde el líder criminal afirma que mantiene conversaciones con el fiscal general de ese país, Róger Mariaca. Paralelamente, las autoridades del país andino realizaron un megaoperativo en el que fueron capturadas varias autoridades judiciales, incluido Mariaca.

En el registro audiovisual, difundido por el medio boliviano El Deber, Marset menciona que Mariaca, es su "amigo". ¿No sabían eso? Hablo con él", se escucha decir al narcotraficante en el video.

"No es negocio, nada, supuestamente él controla la Fiscalía, avisa, es que hoy no avisó nada", dice el uruguayo en el video tras ser capturado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

La detención de Róger Mariaca

En este marco, la policía detuvo el pasado miércoles Mariaca, dos días después de que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico, dijo a la AFP una fuente del gobierno boliviano.

"Está confirmada la detención del fiscal" Mariaca, dijo de manera escueta una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) que prefirió reservar su identidad. Junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según la prensa local.

Ambos fueron incluidos esta semana en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos entre casi una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

Tras la detención de Mariaca, la Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la "ausencia definitiva" de Mariaca asume el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, "el fiscal superior con mayor antigüedad" dentro de la institución.

Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad.

Las autoridades bolivianas no han informado los motivos de la detención ni sobre qué orden de captura actuaron.

Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, reportaron medios locales.

Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que "se va a colaborar con todo". "Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso", afirmó, sin revelar bajo qué cargos lo arrestaron.

Allanamiento en Fiscalía

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió "sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de

"injerencia" y "presión política" a raíz de sus investigaciones.

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó a Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

Su oficina también investiga por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros presuntos delitos, al consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, que colaboró con varias campañas de derechistas en Latinoamérica.

Sebastián Marset siendo interrogado por la DEA tras ser capturado en Bolivia Foto: ABC Color

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad.

"Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal", dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.

"Estoy arrestada", dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. "Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos", afirmó.

La Fiscalía de Santa Cruz también fue intervenida por agentes policiales, según imágenes de medios locales.

Otros detenidos son un fiscal superior, un mayor de la Policía, cuatro personas interceptadas en un condominio donde vivía Mariaca con "ingentes cantidades de dinero" y seis funcionarios de la Fiscalía señalados de intentar sacar documentación de la casa del fiscal general, añadió.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, confirmó a los medios en La Paz que ayer en la noche y durante esta madrugada "se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración" del Ministerio Público y que estaba supuestamente "encabezada por Roger Mariaca".

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, habla junto al comandante general de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, durante una conferencia de prensa para anunciar el desmantelamiento de una organización criminal que, presuntamente, operaba desde dentro de una institución estatal de alto nivel, en La Paz, el 1 de octubre de 2026. Foto: AIZAR RALDES/AFP fotos

Oviedo negó que fuera detenido el exministro de Gobierno y excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo del Castillo, aunque confirmó que "se lo está buscando".

Según medios locales, los fiscales detenidos en Santa Cruz fueron trasladados a La Paz y permanecen en oficinas de la fuerza antidrogas en la ciudad vecina de El Alto.

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, entre los que están incluidos Mariaca y Zeballos.

Con información de AFP y EFE.