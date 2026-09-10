Narcotraficante vinculado con Marset fue detenido en Colombia: investigan si traficaba drogas a Asia

Daniel Uribe Jaramillo, ciudadano colombiano-canadiense vinculado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue detenido en las últimas horas en Medellín. Jaramillo estaba requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, asociación para delinquir y lavado de activos.

La información recopilada entre organismos colombianos y estadounidenses apunta a que el capturado tendría vínculos con el "clan del Golfo" y con su aparato de finanzas ilegales. Ese componente es uno de los puntos sobre los que se concentra la investigación, pues permitiría reconstruir los movimientos de dinero y las conexiones utilizadas para sostener operaciones de narcotráfico fuera del país.

Daniel Uribe Jaramillo, narco vinculado con Sebastián Marset. Foto: El Tiempo/GDA.

Vínculo con Sebastián Marset

Según las autoridades Jaramillo sería también parte de una red trasnacional con conexiones directas con Marset. En concreto, se cree que participó de operaciones para movilizar estupefacientes por vía marítima hacia Estados Unidos y Europa.

La ruta de la investigación también conduce hacia Asia; señala que el capturado estaría relacionado con organizaciones criminales ubicadas en China, y vinculadas al suministro o ingreso de sustancias como fentanilo, ketamina y precursores químicos hacia América del Norte.

Tatiana Marset habló de su hermano y lo definió como un "guerrero"

La media hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Tatiana Marset Alba , habló en una entrevista publicada el pasado lunes desde la casa de su abogada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde cumple prisión domiciliaria nocturna.

Tras ser capturada junto a su hermano y otros hombres el pasado 13 de marzo, la Justicia boliviana cesó su detención preventiva, aunque aún se investiga su eventual rol en la organización criminal. Mientras tanto, Marset está recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y además de narcotráfico, enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración narcoterrorista.

Tatiana Marset. Imagen: ReFresco Podcast

En diálogo con ReFresco Podcast, Marset Alba contó su vínculo con su hermano en los últimos años y aseguró que ella buscaba en él consejos: “Él me decía: ´Mirá, la vida es una, el futuro te lo tenés que buscar vos, no te va a caer del cielo. Si vos no ponés empeño, tus ganas y tu fuerza, no lo vas a lograr´”, recordó.

También lo definió como un “guerrero” enfocado en su familia, y afirmó que “no hay pruebas” sobre los crímenes de los que se lo acusa: “Es una persona que daba gusto, humilde, buen padre, buen hermano, buen amigo”, dijo.

A su vez negó ser cómplice de Sebastián Marset durante su estadía en Bolivia, y expresó que sólo siente “amor y lealtad” hacia él: “Lo aproveché, lo vi -que no lo veía hace cinco años-, lo abracé y lo disfruté. Es mi hermano. (...) No existe un delito. El único delito es amor, nada más”.

Con información de El Tiempo/GDA