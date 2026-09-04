Tatiana Marset disparó rumores de romance con un músico boliviano: sobre sus piernas y entre canciones de amor

Una serie de fotos y videos publicados por Tatiana Marset, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, llamó la atención en Bolivia. Esta vez, el motivo no está relacionado con su situación judicial, sino con la cercanía que exhibió en sus redes sociales con Hazel, cantante boliviano y vocalista del grupo Explosión Cumbiera.

En una de las fotos compartidas en sus historias de Instagram, Marset aparece sentada sobre las piernas del artista frente a un espejo. El artista la rodea por la cintura, mientras ambos sonríen y acercan sus rostros. Sobre la fotografía muestra la letra de "Le pido a Dios", la canción de Feid y Dj Premier. La frase dice: "Si mañana no estoy, / Quédate con toda' las noches que hablamos por el celu, / Que hicimos el amor, / Que manejamo' por la calle en el Mercho".

Luego publicó un video en blanco y negro en el que los dos bailan “Mi refe”, la canción de Beéle y Ovy On The Drums, y posan con lentes de sol. Un emoji de corazón rojo completa la escena. El fragmento de la canción dice: "¿Entonce' pa' qué mentirno' má'? / No sé pa' qué seguir disimulando más / Qué importe un culo lo que piensen los demás, / Tú y yo nacimos pa' estar juntos".

Las imágenes, en las que se los ve abrazados y próximos, alimentaron los rumores de un posible romance que ya circulaban en páginas de espectáculos bolivianas. Las versiones habían surgido luego de un intercambio en TikTok: Hazel comentó en una publicación de Tatiana “¿Y si combinamos outfit?”, y ella respondió afirmativamente.

Hazel es un cantante y compositor de Santa Cruz de la Sierra. Además de integrar Explosión Cumbiera, desarrolla una carrera solista y fue telonero de artistas como Mora y María Becerra.

La aparición junto al músico se produjo en días de exposición para Marset. La joven, que supera los 35 mil seguidores en Instagram, había sido elegida reina de la comparsa Las Tremendas para el carnaval boliviano de 2027, pero este jueves anunció que resolvió apartarse.

“Como cualquier otra chica, me causó mucha emoción que me nombraran reina, pero después, al pensarlo, decidí no participar porque entendí que era una responsabilidad a la que no iba a poder comprometerme al 100%”, escribió. También señaló que su familia no estaba de acuerdo y que no conoce suficientemente la cultura local.

Marset sostuvo que ahora quiere concentrarse en sus estudios y en el trabajo, y rechazó que la comparsa la hubiera desplazado: “No hubo destitución ni ningún conflicto, simplemente fue una decisión personal”. Tras salir de la cárcel había anunciado que retomaría la carrera de Derecho y mencionado su interés por el modelaje y la fotografía.

La hermana de Sebastián Marset cumple prisión domiciliaria en Santa Cruz de la Sierra después de permanecer varios meses recluida en Palmasola. Vive en la casa de su abogada, Mónica Terrazas, debe permanecer entre las 20.00 y las 06.00 y cuenta con escolta policial.

Tatiana fue detenida el 13 de marzo durante los allanamientos en los que también fue capturado su hermano. Sebastián Marset permanece recluido en Alexandria, Virginia, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración narcoterrorista. En medio de ambos procesos, las publicaciones con Hazel abrieron otro foco de atención, aunque la naturaleza del vínculo sigue sin confirmación.