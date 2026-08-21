Tatiana Marset anunció que estudiará derecho mientras cumple prisión domiciliaria: "Quiero estar tranquila"

Tatiana Marset, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, salió de la cárcel este miércoles y comenzó a cumplir prisión domiciliaria. "Espero que no presionen tanto, que no estén muy encima de mí, porque recién salgo, no sé cómo está el mundo, no sé como me van a recibir", afirmó en una conferencia de prensa ante medios bolivianos.

Marset afirmó que buscará completar sus estudios en derecho y que no tiene planeado trabajar por ahora, aunque no lo descarta en un futuro. "Hice un curso de modelaje y de fotografía profesional en Uruguay, es algo que me llama mucho la atención", comentó.

Tatiana Marset, hermana del n4rcotr4f¡cant3 Sebastián Marset, asegura que no conoce a las personas que son sus garantes. Uno de los requisitos que más le costó conseguir a su defensa para salir con detención domiciliaria.

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Consultada por la situación de su hermano, la joven se negó a dar declaraciones. A partir de ahora vivirá en la casa de su abogada, Mónica Terrazas, mientras cumple arresto domiciliario de 20:00 a 06:00 de la mañana.

"Tengo la ayuda de mi mamá, que vive en Uruguay, y es la que me sustenta desde allá", señaló y aclaró que la mujer por ahora no la ha visitado en la cárcel en Bolivia.

Tatiana Marset fue capturada junto a su hermano y otros hombres el pasado 13 de marzo, en el marco de allanamientos en dos casas en Santa Cruz de la Sierra que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo hasta ese momento. Marset se encuentra ahora recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración narcoterrorista.

Los detalles de la prisión domiciliaria

Semanas atrás, su abogada, Mónica Terrazas, dijo que su defendida tendrá una libertad "a medias". En ese sentido, detalló que Marset Alba contará arresto domiciliario, escolta, arraigo y varias otras medidas. "[Son medidas] con las que nosotros estamos en disconformidad, que son de imposible cumplimiento", sostuvo Terrazas en aquella oportunidad.

"Nosotros a ella la vamos a proteger, está en calidad de tolerada, va a vivir con mi familia, y va a tener una vida normal", indicó la abogada. Además, reveló que Marset Alba "quiere estudiar derecho" para "defender a muchas personas que se encuentran en penal de Palmasola", donde estuvo recluida. "Ella ha visto que hay una carencia", sostuvo. Para acudir a la universidad, la hermana del narcotraficante uruguayo deberá circular con una escolta y luego volver a su domicilio.

Como parte de las medidas alternativas, Marset Alba deberá presentarse ante el juzgado al menos una vez por semana. Ademas, tendrá prohibido ir a lugares donde concurran testigos en el marco de la investigación. Asimismo, tendrá detención domiciliaria de 20:00 a 06:00 y contará con escolta policial.