Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset, dijo que el juicio en EE.UU. "está agarrado de los pelos"

Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset, participó este martes del ciclo En Clave País donde habló de la situación actual de su defendido, quien se encuentra recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Moratorio, quien hasta ahora no ha podido reunirse con Marset, dijo que aún no cuenta con los fundamentos por los cuales no se le permite mantener un encuentro con su defendido. "Tenemos una negativa, hay que ver los pasos a seguir", indicó. Detalló que lo que le solicita a la Justicia norteamericana es que pueda ingresar a la cárcel.

Además de enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, a Marset se lo acusa de "conspiración narcoterrorista", así como de "conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción" de EE.UU. En esa línea, Moratorio dijo que en el marco de su estrategia de defensa "no se descarta ninguna posibilidad".

"Se puede hacer un acuerdo de ir por la declaración de culpabilidad, que se declare culpable y acordar una pena para que empiecen una serie cooperaciones y colaboraciones, así como acordar la pena y la tipificación de los delitos por los que se lo va a condenar", subrayó Moratorio. Aún así, señaló que tras reuniones con el equipo fiscal y el de la defensa "no se llegó a buen puerto". Para Moratorio, existieron "irregularidades" y no se dejó claro "cuáles eran las intenciones".

Santiago Moratorio con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Juicio oral en EE.UU. y el fracaso de los acuerdos con la fiscalía

Moratorio indicó que Marset "está dispuesto" a ir a un juicio oral y público con jurados. "Es a donde nos vamos encaminando, esa es al decisión que tomó, estamos transcurriendo las etapas previas al juicio", subrayó.

Indicó que Marset "no estaba de acuerdo" con que se le ampliaran los cargos de narcoterrorismo. Además, sostuvo que su proceso de extradición "no se dio legalmente como se debía dar en Bolivia", algo que fue denunciado por su propio defendido en una carta dirigida al juez del caso, Rossie Alston Jr.

Las condiciones en las que está recluido Marset

Con respecto a cómo está recluido su defendido, Moratorio apuntó que se encuentra "en condiciones adecuadas". "Está en una celda solo, en este momento no tiene la posibilidad de recibir visitas de su familia, sí tiene los medios para comunicarse con conversaciones monitoreadas con sus hijos principalmente", detalló.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

"Vamos a presentar mociones para marcar las irregularidades del proceso"

Ante la consulta de cómo continuará la estrategia en caso de que Marset sea condenado en Estados Unidos, y si piensa que es posible que sea extraditado a otro país, Moratorio señaló que eso dependerá de si se llega a un juicio o no.

"Es muy difícil que no se llegue, pero vamos a presentar una serie de mociones para marcar las irregularidades del proceso y la falta de legitimidad que tiene en Estados Unidos", indicó Moratorio. Para él, Marset "no le debe nada" a ese país.

"Nunca en su vida pisó Estados Unidos, nunca cometió un delito allí ni mandó absolutamente nada, y uno de los principales aspectos que vamos a hacer es pararnos frente al jurado y preguntarles qué se está haciendo juzgando a esta persona en Estados Unidos", detalló. Para Moratorio, el caso "está agarrado de los pelos" para que a Marset se lo juzgue en ese país.

Moratorio trajo a flote que a Marset se lo está juzgando en el distrito este de Alexandria, en el estado de Virginia, y que el caso es federal. "Es un estado importante, donde están las oficinas centrales de muchas instituciones importantes", detalló.

"¿Por qué eligieron ese lugar? Estamos hablando de una transferencia de 31.000 y pocos dólares que se hizo de un banco de Portugal a un banco chino, y porque su banco intermediario, en el enrutamiento de la transferencia, pasó por Estados Unidos, algo que van a tener que probar, es por eso que se lo está juzgando ahí", aseveró.

En esa línea, planteó que allí "hay un montón de aspectos a tener en cuenta", uno de ellos la jurisdicción y la "aplicación extraterritorial de la ley".

Santiago Mratorio con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

¿Marset pensó en entregarse?

Moratorio negó que su cliente haya pensado en entregarse previo a que sea detenido, pero afirmó que existió la posibilidad "de una entrega pacífica" en Paraguay.

"Yo me reuní con el fiscal general paraguayo [Emiliano Rolón], pero no se llegó a un acuerdo en esa reunión", dijo Moratorio.

"Si no se hubiese perseguido a inocentes con el fin de presionar para su entrega, si se hubiese respetado la legalidad, creo que era el mejor camino", manifestó Moratorio.

"Cuando nos sentamos en una mesa a hablar, y estamos ofreciendo una entrega pacífica a cambio de que se deje de perseguir a personas que nunca cometieron delitos, y que lo único que hicieron fue ser familiares de Sebastián Marset... A eso lamentablemente no se llegó", detalló.

Moratorio dijo que las autoridades paraguayas pretendían "que se entreguen todos" y que se los juzgue. "Es como está pasando con la madre de sus hijos, Gianina García Troche, que tiene dos años de prisión preventiva injusta, infundada y claramente es una pena anticipada", agregó.