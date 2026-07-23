"Quiere estudiar derecho": Tatiana Marset cumplirá su pena en casa de su abogada y buscará cursar en Bolivia

Mónica Terrazas, la abogada de Tatiana Marset Alba, media hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, anunció este jueves que su defendida vivirá en su casa tras recibir la prisión domiciliaria y que quiere estudiar para ser abogada en Bolivia.

"Hemos tenido una libertad a medias, [Marset Alba] tendrá un arresto domiciliario, escolta, un arraigo y muchas medidas con las que nosotros estamos en disconformidad, que son de imposible cumplimiento", sostuvo Terrazas en una rueda de prensa consignada por el medio boliviano Unitel.

Tras recibir la prisión domiciliara, Marset Alba cumplirá su pena en una casa perteneciente a su abogada. "Nosotros a ella la vamos a proteger, está en calidad de tolerada, va a vivir con mi familia, y va a tener una vida normal", indicó Terrazas.

Relevó que Marset Alba "quiere estudiar derecho" y que buscará universidades en Santa Cruz para "defender a muchas personas que se encuentran en penal de Palmasola", donde estuvo recluida. "Ella ha visto que hay una carencia", sostuvo.

Para acudir a la universidad, Marset Alba deberá circular con un escolta y luego volver a su domicilio.

Justicia boliviana había definido que Marset Alba cumpla prisión domiciliaria

El pasado martes, la Justicia de Bolivia definió que Marset Alba deje la cárcel de Palmasola donde se encontraba recluida para cumplir prisión domiciliaria, según informó el medio boliviano El Deber y confirmó El País con el abogado de Marset en Uruguay, Santiago Moratorio.

En una audiencia de cese de la detención preventiva que había sido planteada la defensa por Marset Alba en un juzgado de la ciudad de Santa Cruz, la Justicia definió que la detenida abandone el centro de reclusión. Aún así, Marset Alba deberá cumplir medidas alternativas.

Tatiana Marset Alba, detenida en el operativo para capturar a Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra. Foto: Policía Boliviana

En esa línea, el citado medio menciona que Marset Alba deberá presentarse ante el juzgado al menos una vez por semana. Ademas, tendrá prohibido ir a lugares donde concurran testigos en el marco de la investigación, así como la prohibición de amenazar a estas personas. Así mismo, tendrá detención domiciliaria de 20:00 a 06:00 y contará con escolta policial.

El juez del caso dio un total de 10 días para que se cumplan las medidas. Por otro lado, el Ministerio Público y de Gobierno apelaron la decisión.

Sebastián Marset se declaró "no culpable" de los cuatro cargos en su contra

Sebastián Marset se declaró "no culpable" el pasado miércoles 1 en una audiencia en un tribunal federal del estado de Virginia, en Estados Unidos. El uruguayo compareció acompañado por un nuevo equipo de abogados y se fijó el cronograma procesal, según informó Moratorio.

Además de enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, a Marset se lo acusa de "conspiración narcoterrorista", así como de "conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embaración sujeta a la jurisdicción" de EE.UU.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

Por otro lado, Marset decidió cambiar de abogados. Su defensa, que estaba siendo llevada adelante por Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva, pasó ahora a ser ejercida por Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King.

Al declararse inocente, Marset solicitó ser juzgado por un jurado, por lo que 12 ciudadanos deberán resolver si es culpable o inocente.

El juez Rossie Alston fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2027. Hasta esa fecha, Marset permanecerá en prisión preventiva y no podrá quedar libre bajo fianza.