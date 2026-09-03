Fotos con vestidos y guiños al clásico: el perfil de Tatiana Marset en Instagram tras su salida de la cárcel

Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras haber estado recluida en el penal de Palmasola por varios meses. La joven fue detenida en marzo de este año tras allanamientos realizados por parte de la Policía de Bolivia, en un operativo en el que también resultó capturado su hermano, así como otros de sus socios.

Tras la salida del penal, Marset Alba se encuentra viviendo en la casa de su abogada, Mónica Terrazas, con estrictas medidas alternativas. Tiene detención domiciliaria de 20:00 a 06:00 y cuenta con escolta policial, entre otras limitaciones.

Recientemente, Marset Alba fue elegida reina de una comparsa femenina de Santa Cruz de la Sierra de cara al carnaval de Bolivia 2027 y ha estado activa en Instagram, donde acumula más de 35.000 seguidores.

En su perfil de la red social, la joven publicó el pasado 20 de agosto una fotografía suya tras haber pasado por una peluquería, así como otra imagen en la que porta un vestido con imágenes de rosas. Esta última publicación data del año 2021.

En otro orden, Marset Alba también reposteó en su perfil varias publicaciones referidas al Club Nacional de Football y a su reciente victoria por un tanto contra cero ante el Club Atlético Peñarol en el clásico que tuvo lugar el pasado domingo estadio Campeón del Siglo. También hay reposteos a videos del artista puertorriqueño Bad Bunny y del cantante español Abraham Mateo.

Tatiana Marset durante una conferencia de prensa. Foto: captura de pantalla de Red DTV.

"Quiero estar tranquila": Tatiana Marset anunció que estudiará derecho mientras cumple prisión domiciliaria

En una conferencia de prensa ante medios bolivianos tras salir de la cárcel, Marset Alba pidió a la prensa que no la "presionen tanto". "No sé cómo está el mundo, no sé como me van a recibir", afirmó.

Indicó que buscará completar sus estudios en derecho y que no tiene planeado trabajar por ahora, aunque no lo descarta en un futuro. "Hice un curso de modelaje y de fotografía profesional en Uruguay, es algo que me llama mucho la atención", comentó. Consultada por la situación de su hermano, la joven se negó a dar declaraciones.

"Tengo la ayuda de mi mamá, que vive en Uruguay, y es la que me sustenta desde allá", señaló y aclaró que la mujer por ahora no la ha visitado en la cárcel en Bolivia.

La joven fue capturada junto a su hermano y otros hombres el pasado 13 de marzo, en el marco de allanamientos en dos casas en Santa Cruz de la Sierra que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo hasta ese momento. Marset se encuentra ahora recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración narcoterrorista.