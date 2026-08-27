Aseguran que Carolina Ache mintió en caso Marset: ocultó importante intercambio con el subsecretario Maciel

Carolina Ache, exvicecanciller y actual embajadora en Portugal, mintió en la investigación administrativa que realizó la Cancillería en relación con el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset, hoy detenido en Estados Unidos, publicó el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador.

Según ese medio, la embajadora ocultó el más importante de los intercambios que tuvo con el exsubsecretario del Interior, Guillermo Maciel. La instructora Stefanie Karina Antenor le pidió a Ache el 13 de octubre de 2022: “Sírvase indicar en qué consistieron las comunicaciones efectuadas por el subsecretario del Ministerio del Interior a usted y por qué medio fueron”. Ache respondió que “fueron dos comunicaciones, el 21 de setiembre y el 3 de noviembre de 2021”.

Según Haberkorn, “el ocultamiento estuvo centrado en el siguiente intercambio, que sí ocurrió el 3 de noviembre, pero no fue una llamada telefónica sin mayor importancia, como declaró Ache a la instructora de la investigación, sino un intercambio de WhatsApp muy preciso y claro”.

Sebastián Marset en video difundido el 2 de agosto de 2023. Foto de video difundido en redes sociales

Ache también faltó a la verdad cuando la instructora le preguntó si ella le había comunicado al ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Francisco Bustillo, lo que le había dicho Maciel. La embajadora dijo que no había informado a Bustillo porque lo recibido de parte de Maciel “era una consulta de trámite en la cual no se efectuaba ninguna advertencia”. Maciel sí había advertido que Marset era “un narco muy peligroso y pesado” y que sería “terrible” su liberación.

Consta en el expediente de la investigación administrativa que la instructora le pidió a Ache más de una vez que entregara copia de todos sus mensajes en relación con Marset.

Ache se negó con el argumento de que ello excedía el objeto de la investigación. Antenor luego declararía, el 13 de junio de 2025, en otra investigación administrativa que se ordenó al asumir el actual gobierno, que en una oportunidad, mientras estaba instruyendo la investigación, fue citada al despacho de Ache y allí se encontró con su abogado Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia: Él “...me manifiesta su preocupación ante mi insistencia señalándome que parecería una pesquisa” a Ache.