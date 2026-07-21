Tatiana Marset dejó la cárcel de Palmasola en Bolivia: Justicia le otorgó la prisión domiciliaria

La Justicia de Bolivia definió que Tatiana Marset Alba, media hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, deje la cárcel de Palmasola donde se encontraba recluida para cumplir prisión domiciliaria, según informó este martes el medio boliviano El Deber y confirmó El País con el abogado de Marset en Uruguay, Santiago Moratorio.

En la mañana de este martes, en una audiencia de cese de la detención preventiva que había sido planteada la defensa por Marset Alba en un juzgado de la ciudad de Santa Cruz, la Justicia definió que la detenida abandone el centro de reclusión. Aún así, Marset Alba deberá cumplir medidas alternativas.

En esa línea, el citado medio menciona que Marset Alba deberá presentarse ante el juzgado al menos una vez por semana. Ademas, tendrá prohibido ir a lugares donde concurran testigos en el marco de la investigación, así como la prohibición de amenazar a estas personas. Así mismo, tendrá detención domiciliaria de 20:00 a 06:00 y contará con escolta policial.

El juez del caso dio un total de 10 días para que se cumplan las medidas. Por otro lado, el Ministerio Público y de Gobierno apelaron la decisión.

Tatiana Marset durante una audiencia virtual. Foto: captura de pantalla de El Deber.

Tatiana Marset había pedido ser tratada como "una presa más"

Durante una audiencia virtual celebrada a finales de junio, Marset Alba dijo que "no quiere privilegios" y que desea ser tratada como "una presa más".

"Quiero que saquen de lado que soy Marset. Sí, soy su hermana, nada más que eso. Prácticamente terminé acá por algo que no hice y me están tratando como una criminal. No soy una criminal, soy una presa más", afirmó en un fragmento de la audiencia virtual

"Pido que me respeten a mí, a mis abogados, y que respeten a mi salud también. Y que me traten como se tiene que tratar, no cómo lo hicieron hoy", agregó. Marset Alba relató que tuvo que ser atendida por los médicos esposada en la camilla y criticó esta actitud de las autoridades.

A mediados de mayo la joven había sido diagnosticada con pancreatits.

Durante una audiencia virtual, Tatiana Marset aseguró que el único peso que carga es su apellido y negó estar involucrada en actividades ilegales. Además, pidió ser tratada como cualquier otra privada de libertad

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Sebastián Marset se declaró "no culpable" de los cuatro cargos en su contra

Sebastián Marset se declaró "no culpable" el pasado miércoles 1 en una audiencia en un tribunal federal del estado de Virginia, en Estados Unidos. El uruguayo compareció acompañado por un nuevo equipo de abogados y se fijó el cronograma procesal, según informó Moratorio.

Además de enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, a Marset se lo acusa de "conspiración narcoterrorista", así como de "conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embaración sujeta a la jurisdicción" de EE.UU.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

Por otro lado, Marset decidió cambiar de abogados. Su defensa, que estaba siendo llevada adelante por Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva, pasó ahora a ser ejercida por Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King.

Al declararse inocente, Marset solicitó ser juzgado por un jurado, por lo que 12 ciudadanos deberán resolver si es culpable o inocente.

El juez Rossie Alston fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2027. Hasta esa fecha, Marset permanecerá en prisión preventiva y no podrá quedar libre bajo fianza.