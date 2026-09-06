"Si no querés conocer Disneylandia vas a hablar con nosotros": Tatiana Marset Alba contó cómo fue su detención

Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, habló sobre cómo fue el operativo en el que fue detenida en marzo de este año tras allanamientos realizados por parte de la Policía de Bolivia, en un operativo en el que también resultó capturado su hermano, así como otros de sus socios.

Marselt Alba se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en un adelanto de una entrevista que con el streaming Refresco Podcast, dio detalles del operativo en donde fue detenida.

"Me dijeron que tenía que colaborar para que no me llevaran a Estados Unidos por ser familiar de él (su hermano, Sebastián Marset). Que me lleven, me van a traer de vuelta. Yo no tengo por qué hablar y aportar algo que no sé. Y aunque lo supiera, es familia. Yo venía de vacaciones. Les dije, no sé nada", relató Marset Alba.

"Uno vino y me dijo, ´mirá, te voy a mostrar, yo llevé a tu hermano a los Estados Unidos. Y si no querés conocer Disneylandia, vas a hablar con nosotros´", contó la hermana del narcotraficante. Su respuesta fue con humor: "No preciso, ya conozco".

"Ustedes allanaron lo que yo conocía, a mí no me van a comer la cabeza. No soy una niña de 10 años para que ustedes vengan a hacerme la psicológica. Me dijeron que los ayudara y que me podían ayudar con el caso. De eso se va a encargar la Justicia y el juez que determine mi sentencia o mi inocencia", expresó Marset Alba.

En otro tramo de la entrevista, Marset Alba contó que la noche de la detención ella se iba a quedar "con un chico". "A las dos nos cayó toda la Policía. Sentimos ruidos, miramos en las cámaras y quedamos rodeados por la Policía. Y yo ¿qué hago acá? Ellos pensaron que mi hermano estaba ahí, o no sé qué pensaban ellos", expresó.

Dónde vive Tatiana Marset Alba

Tras la salida del penal, Marset Alba se encuentra viviendo en la casa de su abogada, Mónica Terrazas, con estrictas medidas alternativas. Tiene detención domiciliaria de 20:00 a 06:00 y cuenta con escolta policial, entre otras limitaciones.

Recientemente, Marset Alba fue elegida reina de una comparsa femenina de Santa Cruz de la Sierra de cara al carnaval de Bolivia 2027 y ha estado activa en Instagram, donde acumula más de 35.000 seguidores.

En su perfil de la red social, la joven publicó el pasado 20 de agosto una fotografía suya tras haber pasado por una peluquería, así como otra imagen en la que porta un vestido con imágenes de rosas. Esta última publicación data del año 2021.

En otro orden, Marset Alba también reposteó en su perfil varias publicaciones referidas al Club Nacional de Football y a su reciente victoria por un tanto contra cero ante el Club Atlético Peñarol en el clásico que tuvo lugar el pasado domingo estadio Campeón del Siglo. También hay reposteos a videos del artista puertorriqueño Bad Bunny y del cantante español Abraham Mateo.