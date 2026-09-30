Justicia de Bolivia allana despacho de jueza que habría visitado a Sebastián Marset el mismo día de su arresto

Varios medios de Bolivia reportaron en las últimas horas de este miércoles que la Magistratura de la Justicia de ese país intervino el despacho de la jueza Livia Alarcón, por presuntamente haber visitado la casa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset poco antes de su detención.

Esto se dio tras la apertura de una investigación de oficio contra de la magistrada, a partir de imágenes de cámaras de videovigilancia que la captaron ingresando y saliendo de la casa de Marset en el barrio Las Palmas (Santa Cruz de la Sierra), informó El Deber de Bolivia.

Las grabaciones, difundidas por el canal DTV, mostrarían que el 12 de marzo de este año Alarcón entró a la vivienda cerca de las 20:00 horas de la noche, y salió a las 00:25 horas de la madrugada del 13 de marzo en una camioneta blanca. Ese mismo día, cerca de las 03:00, Marset fue detenido.

"Hemos tomado conocimiento de las imágenes de las cámaras donde la jueza Alarcón estuvo en la casa de Sebastián Marset. Vamos a investigarla y se intervendrá el juzgado", dijo a El Deber el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio Arredondo.

Explicó además que el allanamiento es para hacer un “levantamiento técnico de los expedientes” vinculados tanto a Marset como a Erlan Ivar García “El Colla”, su ex socio, y que se buscará ante el Tribunal Constitucional destituir a Alarcón por sus presuntas irregularidades.

🔵#GrupoFides | Magistratura interviene la oficina de la jueza Livia Alarcón tras conocerse, a través de un video, que visitó la casa donde Sebastián Marset se refugiaba, horas antes de su captura y extradición a EEUU. pic.twitter.com/OcmJRxH0qM — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) September 30, 2026

Marset aún está recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, a la espera de su juicio federal. Además de narcotráfico, enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración narcoterrorista. Figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa por él.