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El País Mundo

Justicia de Bolivia allana despacho de jueza que habría visitado a Sebastián Marset el mismo día de su arresto

Medios locales apuntan que, horas antes de la captura, cámaras de videovigilancia la captaron ingresando y saliendo de la casa del uruguayo en el barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra.

El País
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30/09/2026, 19:31
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Imágenes de cámaras de seguridad mostrarían que una jueza de Bolivia habría visitado a Marset antes de su detención, señalan medios locales.
Imágenes de cámaras de seguridad mostrarían que una jueza de Bolivia habría visitado a Marset antes de su detención, señalan medios locales.
Imagen: captura de pantalla de video difundido por canal DTV

Varios medios de Bolivia reportaron en las últimas horas de este miércoles que la Magistratura de la Justicia de ese país intervino el despacho de la jueza Livia Alarcón, por presuntamente haber visitado la casa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset poco antes de su detención.

Esto se dio tras la apertura de una investigación de oficio contra de la magistrada, a partir de imágenes de cámaras de videovigilancia que la captaron ingresando y saliendo de la casa de Marset en el barrio Las Palmas (Santa Cruz de la Sierra), informó El Deber de Bolivia.

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Las grabaciones, difundidas por el canal DTV, mostrarían que el 12 de marzo de este año Alarcón entró a la vivienda cerca de las 20:00 horas de la noche, y salió a las 00:25 horas de la madrugada del 13 de marzo en una camioneta blanca. Ese mismo día, cerca de las 03:00, Marset fue detenido.

"Hemos tomado conocimiento de las imágenes de las cámaras donde la jueza Alarcón estuvo en la casa de Sebastián Marset. Vamos a investigarla y se intervendrá el juzgado", dijo a El Deber el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio Arredondo.

Explicó además que el allanamiento es para hacer un “levantamiento técnico de los expedientes” vinculados tanto a Marset como a Erlan Ivar García “El Colla”, su ex socio, y que se buscará ante el Tribunal Constitucional destituir a Alarcón por sus presuntas irregularidades.

Marset aún está recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, a la espera de su juicio federal. Además de narcotráfico, enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración narcoterrorista. Figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrecía hasta US$ 2.000.000 de recompensa por él.

Sebastián Marset
Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra.
Foto: AFP.
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