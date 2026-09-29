Fiscalía de Bolivia pide revocar la prisión domiciliaria a Tatiana Marset tras ser vista en una feria ganadera

La Fiscalía de Bolivia envió este martes una solicitud para revocar el beneficio de la prisión domiciliaria a Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante Sebastián Marset. La joven había sido vista en una feria ganadera días atrás y el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, había pedido informes para verificar si la joven incumplió la medida.

Según consignó el medio boliviano El Deber, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, detalló que luego de recibir informes provenientes de los integrantes de la custodia policial de Marset Alba, la joven incumplió el régimen de prisión domiciliaria que establece que debe encontrarse dentro de su residencia entre las 20:00 y las 06:00.

"Ya será el juez o el tribunal donde se radique la causa el que determine esta situación jurídica, el pedido del Ministerio Público es claro y contundente, la revocatoria [de la prisión domiciliaria] incluye aplicar medidas más gravosas, incluyendo la medida excepcional de la detención preventiva", dijo Zeballos este martes en una rueda de prensa.

En los últimos días, se dio a conocer que Tatiana Marset habría participado de un remate realizado durante el fin de semana en la Expocruz 2026, además de pasear por el campo ferial acompañada de una persona a quien presentó en sus redes como su pareja.

El fiscal general Mariaca había advertido que, de existir alguna responsabilidad de los policías encargados de su custodia, también podría activarse procesos disciplinarios conforme a la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y hasta se podría determinar responsabilidades penales.

Tatiana Marset salió de la cárcel de Palmasola el pasado miércoles 19 de agosto, luego de estar privada de libertad durante más de cinco meses, en el marco de las investigaciones por su presunta vinculación con la organización delictiva que lideraba su hermano en Bolivia. La hermana del traficante cayó presa junto a otros extranjeros, además de su hermano, quien fue expulsado de Bolivia el día de su captura.

A Tatiana Marset Alba se la vio en diferentes actos de la Expocruz en Bolivia Foto: Redes Sociales.

“Una vaca con mi nombre”

Tras ser vista en la feria, Tatiana Marset escribió un descargo en sus redes sociales que no acudió a la exposición en horario nocturno y acusó a algunos medios de comunicación —”no todos”, aclaró— de “colgarse de un nombre para conseguir visibilidad”.

Según la hermana del narcotraficante uruguayo preso en Estados Unidos, era la tercera vez que iba a la feria para “conocer y disfrutar de la linda experiencia”. Además, aclaró que “no participó en ningún remate en horario nocturno” y que ingresó al recinto porque la invitaron a conocer “a una vaca con su nombre” que allí se había vendido.

Marset aseguró que a las 19:00 horas dejó el lugar y una hora más tarde estaba en su casa: “Se podría consultar con los escoltas”, escribió.